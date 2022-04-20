شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء شائعة ترتكب عند محاولة إنقاص دهون البطن .. أبرزها قلة الحركة والجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن هو المشكلة الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، نوع الدهون المتراكمة في البطن أخطر من تلك الموجودة في أجزاء أخرى من الجسم، حيث يزيد هذا النوع من الدهون، المعروف أيضًا باسم الدهون الحشوية، من خطر الإصابة بأمراض القلب، في هذا التقرير نتعرف على 5 أخطاء شائعة يرتكبها الناس عند محاولة إنقاص دهون البطن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 أخطاء شائعة يرتكبها الناس عند محاولة إنقاص دهون البطناستهداف إنقاص الوزن في منطقة معينة

لا يمكنك إنقاص الوزن في منطقة معينة في وقت واحد عندما تأكل بشكل صحيح وتمارس الرياضة ، يبدأ الجسم في فقدان الوزن من أجزاء مختلفة من الجسم من الصعب تحديد الجزء الذي ستخسر منه الوزن أولاً أو يمكنك التحكم فيه حتى إذا كنت تقوم بتمارين تستهدف منطقة معينة ، فهناك احتمالات ضئيلة لفقدان الوزن من تلك المنطقة أولاً.

الشعور بالجوع

الجوع من أجل التخلص من الكيلوجرامات هو أكبر خطأ يرتكبه الناس عند محاولة إنقاص الوزن.الجوع ، في الواقع ، يؤدي إلى نقص المغذيات والضعف إلى جانب ذلك ، يمكن أن يكون سببًا لتراكم الدهون الحشوية ذلك لأنه عندما لا يحصل الجسم على العناصر الغذائية الكافية ليعمل ، فإنه يحتفظ بالدهون ، مما يجعل من الصعب عليك حرقها.

الطريقة المثلى هي تناول الطعام في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة.

عادات نمط الحياة السيئة

زيادة الوزن ليست فقط نتيجة الأكل المفرط أو قلة النشاط البدني هذان العاملان الأساسيان ، لكن عوامل نمط الحياة الأخرى تلعب دورًا مهمًا بنفس القدر يمكن أن يساهم التدخين وعادات النوم السيئة أيضًا في تراكم الدهون في منتصف الجسم حتى مستوى الضغط النفسي المرتفع قد يفسد أهدافك في إنقاص الوزن.

قلة الحركة بشكل كافٍ في النهار

لإنقاص الوزن بشكل فعال وسهل ، لا يكفي الحركة مرة واحدة في اليوم تحتاج إلى البقاء نشيطا طوال اليوم. كلما كنت أكثر نشاطًا ، زادت سرعة فقدان الدهون.

شرب كمية غير كافية من الماء

يعتبر تناول كمية كافية من الماء في اليوم أمرًا ضروريًا للتخلص من الكيلوجرامات. حتى إذا فشلت في شرب كمية كافية من الماء في يوم واحد ، فقد ينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الطعام أكثر من المعتاد.

كل السعرات الحرارية الإضافية المستهلكة خلال اليوم سوف تتراكم في منتصف الجسم ، مما يجعلك تكتسب الوزن. يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى في اليوم على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام والحد من تناول السعرات الحرارية اليومية.