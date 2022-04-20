بيروت - نادين محمد - لم يخيل لي يوماً أن حبيبات الليمون الأسود أو ما يعرف باللومي والتي أضيفها على أطباقي كتابل لتنكيهها، ستكون لها فائدة في تنحيف جسمي، والفضل في ذلك يعود حقيقة إلى العطار الذي عادة ما أبتاع من متجره التوابل والبهارات، إذ كشف لي هذه المعلومة التي أثارت استغرابي مؤكداً لي فوائد الليمون الأسود في التنحيف.

بالرغم من ثقتي بخبرته في الطب البديل، لكني أردت التيقن من فوائد الليمون الأسود لهذا الغرض قبل خوض تجربتي مع الليمون الأسود للتنحيف، فبحثت عن فوائده وكيفية تجفيفه وغير ذلك الكثير، لأجد كنزاً من المعلومات، سأكشف عنها في سطور هذا المقال....

يُصنع عن طريق سلق الليمون الطازج في الماء المالح، ثم يترك حتى يجف تحت أشعة الشمس ويتحول إلى اللون البني الداكن المائل إلى الأسود.

أهمية الليمون الأسود للتنحيف

يحتوي الليمون الأسود على فيتامين C بنسبة 20 % من حاجة الجسم إلى هذا الفيتامين، كما يحتوي على مستويات منخفضة من فيتامين B6 أو بيريدوكسين Pyridoxine، B1 الذي يعرف بالثيامين Thiamine، B2 الريبوفلافين Riboflavin، B3، أي النياسين Niacin، و B9 المعروف بحمض الفوليك Folic Acid، هذا إضافة إلى المعادن، كالحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، الفوسفور والمغنيسيوم. أما المكونات الأخرى التي يحويها الليمون الأسود وبنسب عالية جداً، مضادات الأكسدة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد Flavonoid، الكايمبفيرول Kaempferol، الكيرسيتين Quercetin، الليمونويد Limonoidsوحمض الأسكوربيك Ascorbic Acid.

إلى هذه العناصر، نأتي إلى العنصر الأهم، وهو ألياف البكتين Pectin القابلة للذوبان والموجودة حصراً في قشور الليمون وليس في عصيره، كما بينت إحدى الدراسات أن قشور الليمون المجفف تحتوي على نسبة أكبر من البكتين، مقارنة بقشور الليمون الطازج، حيث أن التجفيف يزيد من إنتاج البكتين الذي يساعد على إبطاء عملية الهضم ومنح الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وهذا ما يفسر فوائد الليمون الأسود للتنحيف.

أيضاً من مضادات الأكسدة التي يحتويها الليمون الأسود، البوليفينول Polyphenol، وهي مركبات نباتية تحفز الكبد على حرق الدهون، ما يساعد على خسارة الوزن، هذا إضافة إلى أن مغلي اللومي أو الليمون الأسود مدر للبول، إذ يمنع احتباس الماء في الجسم ويساعد في التخلص في انتفاخ البطن.

كيفية إعداد مغلي الليمون الأسود للتنحيف

طريقته سهلة للغاية، فهو كأي نوع من أنواع المشروبات التي تعد كالشاي، غالباً ما كان يستغرق من وقتي 5 إلى 10 دقائق، كأقصى حد...

المكونات

حبتان من الليمون الأسود المجفف.

4 أكواب ماء.

القليل من العسل للتحلية في حال الرغبة.



الطريقة

يكسر الليمون الأسود المجفف إلى قطع، ثم توضع مع الماء على درجة حرارة عالية حتى الغليان.

تخفف الحرارة إلى درجة متوسطة، ويترك مزيج الليمون الأسود مع الماء حتى يغلي لمدة 4 دقائق.

يرفع الخليط عن النار، ثم يصفى.

يضاف العسل، ثم يتم تناول كوب منه ساخناً أو فاتراً قبل الوجبات.

يمكن وضع الكمية المتبقية في البراد.



تجدر الإشارة ووفق تجربتي مع الليمون الأسود للتنحيف، أن أي وصفة من الوصفات التي تعتمد لإنقاص الوزن، لا يمكن أن تؤتي بنتيجة إذا لم ترفق بنظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة بعض التمارين الرياضية.

تابعي أيضاً: