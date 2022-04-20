شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الطب التقليدي المنفذ الأول لعلاج الأمراض للملايين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن المركز العالمي للطب التقليدي التابع لمنظمة الصحة العالمية الذي نطلقه سيساعد في تسخير قوة العلم لتقوية قاعدة الأدلة الخاصة بالطب التقليدي.

وقال فى بيان له، خلال حفل وضع حجر الأساس للمركز العالمي للطب التقليدي التابع لمنظمة الصحة العالمية، مساء أمس، لقد درست من قبل مدرسين من الهند في سنوات دراستي الثانوية، وبعد ذلك في الجامعة، عندما درست علم الأحياء، مضيفا، في الحقيقة، لقد تعلمت عن الطب التقليدي في الهند منذ سن مبكرة، من خلال أساتذتي في الهند، لذا فإن المركز العالمي للطب التقليدي التابع لمنظمة الصحة العالمية ليس مصادفة، علمني أساتذتي الهنود جيدًا أيضًا عن الطب التقليدي وأنا ممتن جدًا لهم.

بالمناسبة، لقد نشأت أيضًا وأنا أشاهد أفلام بوليوود، وأنا أفهم أن جبال الألب السويسرية هي وجهة مفضلة لعشاق بوليوود، والفيلم الأول الذي أتذكره والذي ربما أثر علي مثل معلمي الهنود كان فيلم Mama India

وأوضح، إنه بالنسبة للعديد من الملايين من الناس حول العالم، يعتبر الطب التقليدي هو المنفذ الأول لعلاج العديد من الأمراض، وسيكمل المركز الجديد عمل منظمة الصحة العالمية في مجال الطب التقليدي في المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية والقطرية.

وأضاف، أنا ممتن لرئيس الوزراء مودي ولحكومة الهند لقيادتهم في دعم هذه المبادرة المهمة، واستثمار 250 مليون دولار أمريكي لإنشاء المركز بمكتب مؤقت، وموقع جديد ومبنى، مضيفا، منذ اليوم الذي تحدثت فيه مع دولة رئيس الوزراء مودي، كان التزامه رائعًا وعرفت أن هذا المركز سيكون في أيد أمينة، وهذا ما نراه الآن، لذا شكراً جزيلاً لك على قيادتك، صاحب السعادة.

وأضاف، هذا مشروع عالمي بحق، حيث أن 107 الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لديها مكاتب حكومية وطنية للطب التقليدي والتكميلي، لذلك، هذا يعني أن الهند ستذهب إلى العالم، وسيأتي العالم كله إلى الهند، مؤكدا، تكثر الأمثلة على الأدوية التقليدية التي يتم تحويلها إلى أدوية حديثة في جميع أنحاء العالم، من جميع أنحاء الهند بمنتجات مثل الكركم والنيم والجامون، ومن مجتمعات السكان الأصليين في البرازيل إلى صحراء كالاهاري.

وأضاف، لكن عندما يتعلق الأمر بكيفية تحديد هذه المنتجات وتطويرها واختبارها، وكيفية مشاركة الفوائد مع المجتمعات التي رعايتها في هذا الصدد، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

يمثل اليوم خطوة حاسمة في المساعدة على تحقيق وعد الطب التقليدي ثماره، لصالح الناس في جميع أنحاء العالم، مؤكدا، تُعد المساعدة في ضمان حصول جميع الأشخاص على العلاج الآمن والفعال جزءًا أساسيًا من مهمة منظمة الصحة العالمية.

وسيركز على الأدلة والبيانات والاستدامة والابتكار لدعم السياسات الوطنية وتحسين استخدام الطب التقليدي للصحة والرفاهية في جميع أنحاء العالم، لأن الطب التقليدي مرتبط بالأرض، والمجتمعات التي رعته، فإن الاستدامة والإنصاف مهمان لمهمة المركز، وأهمية احترام الموارد والحقوق المحلية، بما في ذلك تقاسم الملكية الفكرية.

مجالات عمل المركز الخمسة الرئيسية هي:

أولاً: القيادة والشراكة، في العمل مع شبكاتنا العالمية لدعم أولويات البلدان البحثية للطب التقليدي.

ثانيًا: الأدلة والتعلم، حيث نقوم بتوسيع قاعدة المعرفة حول الطب التقليدي، بما في ذلك التجارب السريرية، وطرق البحث الشاملة الجديدة المناسبة للطب التقليدي.

ثالثا: البيانات والتحليلات، ستساعد المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض من قبل منظمة الصحة العالمية على إنشاء بيانات موثوقة حول استخدام الطب التقليدي، مع إدراجها في المسوحات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك على مستوى الأسرة.

رابعاً: الاستدامة والإنصاف للتنوع البيولوجي والموارد الاجتماعية والثقافية والملكية الفكرية وغيرها من القضايا.

وخامسًا: الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك مشروع الذكاء الاصطناعي الذي بدأ بالفعل في رسم خرائط عالمية لبراءات الاختراع والأبحاث، بالإضافة إلى روابط لمركز الابتكار الجديد التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقال، في منظمة الصحة العالمية، تعتبر التغطية الصحية الشاملة أولوية قصوى، في الوقت نفسه، ندرك أن البلدان تواجه العديد من التحديات لتوفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع الناس بطريقة مستدامة، لطالما كان الطب التقليدي مورداً أساسياً للصحة لعدة قرون في المجتمعات حول العالم، مؤكدا، لا تزال الدعامة الأساسية بالنسبة للبعض الذين يعانون من عدم المساواة في الوصول إلى الطب التقليدي، ولكن أيضًا بسبب ثقتهم في المعرفة والممارسات والموارد التقليدية الشاملة.

تهدف استراتيجية الطب التقليدي لمنظمة الصحة العالمية إلى مساعدة البلدان على وضع سياسات وخطط لتعزيز دور الطب التقليدي، بناءً على أدلة علمية قوية، موضحا، إنه يمكن للبلدان دمج الطب التقليدي في النظم الصحية الحديثة، لاسيما على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز استخدامه من قبل الأفراد والمجتمعات في جهود شاملة لتعزيز الرفاهية.

وقال، أعلم أن الهند تقدم لمواطنيها خدمات خاضعة للتنظيم مثل الأيورفيدا، واليوجا، والمعالجة الطبيعية، وأوناني، وسيدا، وسوا ريجبا، وغيرها، مضيفا، تعمل منظمة الصحة العالمية الآن مع حكومة الهند، بالإضافة إلى العديد من الدول الأعضاء الأخرى، لدراسة كيفية عمل هذا النهج المتكامل، بما في ذلك في حالات الطوارئ الصحية.

في عالم مثالي، سيكون الطب التقليدي خيارًا يقدمه نظام صحي جيد الأداء يركز على الناس ويوازن بين الخدمات العلاجية والرعاية الوقائية في وئام مع البيئات الطبيعية.

في الواقع، أخذ إعلان أستانا لعام 2018 بشأن الرعاية الصحية الأولية في الاعتبار الطب التقليدي، ويمكن أن يساعد البلدان في طريقها نحو التغطية الصحية الشاملة، مضيفا، يمكن أن يساعد تحسين الوصول العادل إلى خدمات الطب التقليدي والتكميلي الآمنة والجودة والفعالة في تلبية احتياجات المجتمعات والمساعدة في بناء رعاية صحية أولية حساسة ثقافيًا وبيئيًا.

وأكد، يعد الطب التقليدي أيضًا جزءًا من الصناعات العالمية للصحة والعافية والجمال والصناعات الدوائية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، حيث يعتمد أكثر من 40% من التركيبات الصيدلانية على المنتجات الطبيعية، مما يبرز الأهمية الحيوية للحفاظ على التنوع البيولوجي والاستدامة.

في الواقع ، اعتمد اكتشاف الأسبرين على تركيبات الطب التقليدي باستخدام لحاء شجرة الصفصاف ، وقد تم تطوير بعض الأقراص من جذور نباتات اليام البرية، وقد استندت علاجات سرطان الأطفال إلى نكة وردية.

وبدأت الأبحاث الحائزة على جائزة نوبل حول مادة الأرتيميسينين لمكافحة الملاريا بمراجعة الطب الصيني القديم، تحتوي قاعدة بيانات أبحاث كورونا التابعة لمنظمة الصحة العالمية على أكثر من 2500 اقتباس من الطب التقليدي، وتعد منشورات الطب التقليدي من بين أكثر 5 نسخ يتم تنزيلها على موقع منظمة الصحة العالمية.

اليوم، يواجه الطب التقليدي تحديات مع القضايا التنظيمية، مثل الافتقار إلى البيانات والأدلة المنهجية، والدعم المالي غير الكافي للبحث، وعدم وجود آليات كافية لمراقبة سلامة ممارسة الطب التقليدي، لذلك، وحتى الآن، فإن مساهمة الطب التقليدي في النظم الصحية الوطنية لم تتحقق بالكامل بعد، سيكون هذا المركز العالمي الجديد للطب التقليدي وسيلة قوية لدفع هذه الرحلة إلى الأمام.

ويقدم تيدروس 4 أولويات للمضي قدمًا:

1. بالنسبة للحكومات والأكاديميين والممارسين في جميع أنحاء العالم للانخراط مع المركز العالمي للطب التقليدي التابع لمنظمة الصحة العالمية لتبادل المعرفة والأبحاث من بلدانكم حتى تعود بالفائدة على العالم بأسره.

2. لفتح الأنظمة الصحية للطب التقليدي والتكميلي ذي الصلة، بحيث يكون للناس خيار الوصول إلى الخدمات من أجل صحتهم ورفاهيتهم بطريقة يجدونها أكثر قبولًا ويمكن الوصول إليها.

3. للمبتكرين والصناعة والحكومات، تطوير الأدوية التقليدية بطريقة مستدامة وحساسة بيئيًا ومنصفة.

4. التأكد من أن المجتمعات التي رعت الأدوية التقليدية تستفيد أيضًا من تنميتها، بما في ذلك من خلال تقاسم ثمار الملكية الفكرية.

وأوضح، إنني أتطلع إلى استمرار تعاوننا من خلال المركز العالمي للطب التقليدي التابع لمنظمة الصحة العالمية، وتحقيق ثمار عمله مع المنافع العامة العالمية التي يمكن أن تعود بالفائدة على الجميع.