شكرا لقرائتكم خبر عن تحافظ على صحة القلب والعينين.. تعرف على فوائد الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أساس أي خطة غذائية صحية بالخضراوات لأنها غنية بالمغذيات، قليلة السعرات الحرارية، وتثبت مجموعة من الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بالأنظمة الغذائية الغنية بالخضراوات يساعد على درء الأمراض المزمنة مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 ، أمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي، وفى السطور القادمة سنوضخ خمسة تأثيرات من تناول الخضار كل يوم، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

يمكن لنظام غذائي غني بالخضراوات أن يخفض ضغط الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، تظهر رزمة من الأبحاث كيف يساعد النظام الغذائي المتقدم للنبات في تحسين صحة قلبك بشكل عام، على سبيل المثال ، أفادت واحدة من أكبر الدراسات السكانية أن الأفراد الذين يستمتعون بالخضراوات الورقية، مثل الخس والسبانخ والسلق السويسري وخضر الخردل ، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

أظهرت الأبحاث من دراسة النهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) أن العناصر الغذائية الموجودة في الخضار ، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم تساعد على خفض ضغط الدم بشكل كبير ، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

تساعد في الحفاظ على بشرة صحية:

الخضار تغذي وجهك حرفيا، الخضار مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على بشرة صحية وتقليل تلف الجلد الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، تشمل بعض العناصر الغذائية الرئيسية التي تحافظ على الجلد في الخضراوات بيتا كاروتين وفيتامين ج ومغذيات نباتية أخرى مضادة للأكسدة، تعتبر الخضراوات من أفضل مصادر هذه العناصر الغذائية المفيدة.

وجدت دراسة رصدية كبيرة شملت نساء تتراوح أعمارهن بين 40 و 74 عامًا أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج وانخفاض تناول الدهون والسكر كان مرتبطًا بقلة التجاعيد والمظهر الأصغر ، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أكبر من الدهون والكربوهيدرات وأقل من ذلك، يمكن أن يساعد تناول عدة حصص يوميًا من الخضراوات في تخفيف الالتهاب المزمن الذي يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة التي تسرع ظهور التجاعيد وفقدان الكولاجين.

الحفاظ على صحة عينك:

يتضمن الحفاظ على رؤية صحية أيضًا حماية مختلس النظر من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية. تشمل العناصر الغذائية في الخضار التي تدعم صحة العين الفيتامينات A و C والكاروتينات والمغذيات النباتية الأخرى التي تساعد في الحفاظ على الرؤية، تظهر العديد من الدراسات أن اللوتين والزياكسانثين ، الكاروتينات الموجودة في العديد من الخضار الملونة والخضروات الورقية ، تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

تحسن صحة الجهاز الهضمي:

تعد الخضروات من أكثر مجموعات الأطعمة التي تحتوي على الألياف ، كما تساعد الألياف الموجودة في الخضار على تحسين ميكروبيوم أمعائك ، يلعب الميكروبيوم أو تريليونات البكتيريا في الجهاز الهضمي دورًا في الحفاظ على جهاز المناعة لديك.

في حين أن جميع الخضراوات مفيدة ، فإن بعضًا من أفضلها للجهاز الهضمي يشمل البصل والخرشوف والأعشاب البحرية، هذه الأطعمة غنية بشكل خاص بألياف البريبايوتك التي تساعد على تغذية البكتيريا الصحية في جهازك الهضمي لمساعدتها على التكاثر والازدهار.

الحفاظ على صحة العظام:

في حين يتم الترويج لأطعمة الألبان على أنها أفضل الرهانات لعظامك ، فإن الخضروات توفر أيضًا العناصر الغذائية لبناء العظام بالإضافة إلى أنها تعمل كمخزن طبيعي للبيئة الأكثر حمضية في أجسامنا والتي تتسبب بشكل أساسي في إفراز الجسم للكالسيوم بدلاً من الحفاظ على العظام قوة، يأتي مجرى الدم الحمضي نتيجة لاتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والدواجن بدلاً من نمط الأكل النباتي أولاً.