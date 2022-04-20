ما هي أفضل وأسوأ الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يجمع خبراء الصحة على أنه لا يجب التوقف عن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، ولكن ما هي الأوقات المناسبة لذلك؟

إحدى كليات التربية الرياضية في مصر، أعدت تقريرا يتضمن توصيات، التي توضح أفضل الأوقات لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، بحسب ما نشرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية،

وفي الإطار، أوضحت أمل عبد الله، عميد كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، أن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان تزيد من كفاءة الأجهزة الحيوية للجسم ولياقته البدنية إضافة إلى دورها في الوقاية من الأمراض المختلفة.

كما تساعد ممارسة الرياضة في زيادة قدرة الجسم على التخلص من الدهون بفضل انخفاض مستويات السكر في الدم، بحسب عبد الله، التي أوضحت أن أفضل وقت يمكن فيها ممارسة التمارين الرياضية يكون قبل أذان المغرب بنحو ساعة.

كذلك، يمكن ممارسة الرياضة قبل موعد السحور، مضيفا: “فإذا لم يكن ذلك ممكنا يمكن ممارسة الرياضة بعد مرور من ساعتين إلى 3 ساعات من تناول وجبة الإفطار”.

ولفتت إلى أن ممارسة الرياضة في منتصف النهار يعد من أسوأ الأوقات التي يمكن ممارسة الرياضة فيها، مشيرة إلى أن هذا الوقت يؤدي إلى نفاد طاقة الجسم بينما يكون موعد الإفطار بعد وقت طويل.

لكنها أوضحت أنه إذا لم يكن هناك وقت آخر متاح على مدار اليوم سوى منتصف النهار فإنه يمكن ممارسة الرياضة فيه لكن لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة وتكون فيها الرياضة عبارة عن بعض التمارين الخفيفة.

وينصح الخبراء بأهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان لأنها تساهم في الاستفادة من مميزات الصيام رغم تغير مواعيد الوجبات ونظام النوم المعتاد.

وأورد التقرير أبرز فوائد ممارسة الرياضة في شهر رمضان ومنها:

1- تقوية الجهاز المناعي.

2- تقوية عضلة القلب والرئتين.

3- القضاء على الخمول.

4- موازنة مكونات الجسم.