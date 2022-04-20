لماذا لا يشعر بعض الأشخاص بالشبع على الرغم من كثرة الأكل؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 8:45 صباحًا

بعض الأشخاص لا يشعرون بالشبع على الرغم من تناولهم الكثير من الطعام مما يؤدي إلى تناول كمية كبيرة، فما هي الاسباب وراء ذلك؟

شرحت خبيرة تغذية روسية، إيلينا سولوماتينا، في مقابلة مع “سبوتنيك”، أن تناول بعض الوجبات من الطعام لا يؤدي للشبع الأمر الذي يدفعنا لتناول المزيد من الطعام.

وأشارت إلى أن الجسم يحتاج إلى ما يكفي من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن. موضحة أنه إذا كان أي من هذه العناصر في الطعام غير كاف، فسيعود الشعور بالجوع بسرعة بل ويتفاقم.

وتابعت أن هذا ما يحدث عندما تأكل وجبات سريعة، قائلة: “يريد الجسم أن يأكل أكثر بعد تناول الوجبات السريعة، لأنه لا يجد فيها مواد مفيدة. ويمكن مقارنة ذلك بسلوك منقب عن الذهب. كما يحتاج الجسم إلى الكثير من الخام للعثور على بعض الرمال الذهبية القيمة”. وتابعت الخبيرة: “تحصل على الكثير من الكربوهيدرات والدهون من الوجبات السريعة، وهناك حد أدنى من المواد المفيدة الأخرى، لذلك أريد أن أتناول المزيد من الطعام”.

وأضافت أن “الوجبات السريعة” تخلق شعورا قصير الأمد بالامتلاء بسبب وجود كمية كبيرة من الدهون فيها. ولكن بعد ذلك يعود الشعور بالجوع، وإذا كنت ترضيه مرة أخرى بالوجبات السريعة، فإن الموقف يكرر نفسه.

وأشارت الخبيرة إلى أن زيادة السعرات الحرارية يؤدي إلى نمو الأنسجة الدهنية، وإذا أصبح هذا النسيج أكثر من اللازم، فإنه يبدأ في إملاء إرادته على الجسم.

وختمت بالقول: “لذا، فإن هرمون اللبتين في الوضع الطبيعي (بعد الأكل – تقريبًا) يجب أن يقول “إن الجسم راضٍ عن الطعام ولم يعد يريد، ولكنه بدلا من ذلك يبدأ في إعطاء إشارات خاطئة. نتيجة لذلك، كلما أصبح الشخص أكثر وزنا، كلما أراد أن يأكل أكثر”.