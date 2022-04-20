7 فوائد صحية لتناول فصين من الثوم يومياً

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لتناول فصين من الثوم يوميًا، فهو يساعد على علاج مشاكل الجهاز التنفسي والطفيليات وسوء الهضم والإرهاق، ويستخدم الثوم حالياً على نطاق واسع للعديد من الحالات المرتبطة بجهاز الدم والقلب، بما في ذلك تصلب الشرايين، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والنوبات القلبية .

يستخدم الثوم اليوم أيضاً من قبل بعض الأشخاص للوقاية من سرطان الرئة وسرطان البروستاتا، وسرطان الثدي وسرطان المعدة وسرطان المستقيم وسرطان القولون .



في ما يلي فوائد تناول الثوم لصحتك

1- مخاطر الإصابة بسرطان الرئة

أظهرت دراسة أجريت في مركز مقاطعة جيانغسو لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين أن الأشخاص الذين تناولوا الثوم النيئ مرتين على الأقل في الأسبوع خلال فترة الدراسة التي استمرت 7 سنوات كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة 44٪ .

2- سرطان الدماغ

يحتوي الثوم على مركبات عضوية من الكبريت التي تحمي من سرطان الدماغ والسيطرة على النمو الخبيث لخلايا ورم الدماغ البشري.

3- يحتمل أن يكون مضاداً حيوياً قوياً

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة العلاج الكيميائي المضاد للميكروبات أن كبريتيد الديليل، وهو مركب موجود في الثوم، كان أكثر فعالية 100 مرة من اثنين من المضادات الحيوية الشائعة في محاربة البكتيريا وتعد بكتيريا العطيفة أحد أكثر أسباب الالتهابات المعوية شيوعاً.

4- حماية القلب

قد يحتوي الثوم على مواد كيميائية تحمي القلب. وجد باحثون في كلية الطب بجامعة إيموري أن ديليل تريسولفيد، أحد مكونات زيت الثوم، يساعد في حماية القلب أثناء جراحة القلب ومع ذلك، فهو مركب متطاير ويصعب تقديمه كعلاج.

5-سرطان البروستات

أجرى الأطباء في قسم جراحة المسالك البولية أن تناول الثوم، مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

6-الولادة المبكرة

تزيد الالتهابات الجرثومية أثناء الحمل من خطر الولادة المبكرة للمرأة. درس العلماء في قسم علم الأوبئة بالمعهد النرويجي للصحة العامة تأثير الأطعمة على العدوى بمضادات الميكروبات ومخاطر الولادة المبكرة.

7-الثوم ونزلات البرد

الثوم قد يقلل من تكرار نزلات البرد لدى البالغين، ولكن ليس له تأثير على مدة الأعراض. الاستخدام الوقائي يعني استخدامه بانتظام للوقاية من المرض.

على الرغم من وجود بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الثوم النيء لديه أكبر قدر من الفوائد، إلا أن دراسات أخرى نظرت في تناول الثوم، سواء كان نيئاً أو مطبوخاً، ووجدت أنه يمكن تناول الثوم بعدة طرق لجني مزاياه.

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