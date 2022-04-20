شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظى على بشرتك وتحميها من حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب هو حالة جلدية تحدث عندما تنسد بصيلات شعرك بالزيت وخلايا الجلد الميتة يسبب الرؤوس البيضاء أو البثور ويعتبر حب الشباب أكثر شيوعًا بين المراهقين، على الرغم من أنه يصيب الأشخاص من جميع الأعمار.

بالنسبة للعديد من النساء ، يمكن أن يستمر حب الشباب لعقود ، مع توهج شائع قبل أسبوع من الدورة الشهرية، و يميل هذا النوع من حب الشباب إلى الشفاء دون علاج عند النساء اللائي يستخدمن موانع الحمل.

عند كبار السن ، قد يشير الظهور المفاجئ لحب الشباب الشديد إلى مرض كامن يتطلب رعاية طبية، ويظهر حب الشباب عادةً على وجهك وجبينك وصدرك وأعلى ظهرك وكتفيك لأن هذه المناطق من الجلد تحتوي على معظم الغدد الدهنية بصيلات الشعر مرتبطة بالغدد الدهنية.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض النصائح التي ينصح باتباعها للوقاية من حب الشباب وهى:

1: ينصح بغسل الوجه باستمرار بغسول مناسب لحب الشباب ويكون تحت اشراف الطبيب.

2:ينصح بتناول الأدوية المناسبة لحب الشباب ولكن تحت إشراف الطبيب والمواظبة على تناولها.

3: ابتعدى عن وضع مساحيق التجميل على وجهك وذلك لتجنب زيادة الدهون وحب الشباب.

4: ينصح بالاستحمام عقب التمارين الرياضية والأنشطة الجسدية.

قد تؤدي بعض الأشياء إلى ظهور حب الشباب أو تفاقمه ومنها:

-التغيرات الهرمونية، الأندروجينات هي هرمونات تزداد عند الأولاد والبنات خلال فترة البلوغ وتتسبب في تضخم الغدد الدهنية وتكوين المزيد من الدهون. يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية خلال منتصف العمر ، خاصة عند النساء ، إلى ظهور البثور أيضًا.

-أدوية معينة، تشمل الأمثلة الأدوية التي تحتوي على الكورتيكوستيرويدات أو التستوستيرون أو الليثيوم.

-نظام عذائي، تشير الدراسات إلى أن تناول أطعمة معينة بما في ذلك الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ، مثل الخبز والخبز ورقائق البطاطس - قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لفحص ما إذا كان الأشخاص المصابون بحب الشباب سيستفيدون من اتباع قيود غذائية محددة.

-ضغط عصبي، الإجهاد لا يسبب حب الشباب ، ولكن إذا كان لديك بالفعل حب الشباب ، فإن التوتر قد يزيد الأمر سوءًا.