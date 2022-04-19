شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للوقاية من التهاب القولون التقرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب القولون التقرحي من المشاكل الزعجة التي يعانى منها الكثيرون، ويسبب الإسهال وآلام البطن والتشنجات وآلام المستقيم والنزيف والتعب، على الرغم من أنك قد تشعر بالعجز تجاه هذه التقلبات، إلا أن التغييرات في نظامك الغذائي ونمط حياتك قد تساعد في السيطرة على الأعراض وإطالة الوقت بين النوبات.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض النصائح التي تساعد فى الوقاية من التهاب القولون التقرحى، وهى:

1: بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم العلامات والأعراض، خاصةً أثناء النوبة الجلدية، وتعتبر منتجات الألبان أحد الأسباب المحتملة، حاول الحد من الحليب والزبادي والجبن والآيس كريم ومنتجات الألبان الأخرى أو منعها قد يساعد ذلك في تقليل أعراض الإسهال وآلام البطن والغازات.

2: تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة، مصادر ممتازة للتغذية ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بالتهاب القولون التقرحي، فقد تؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم الأعراض.

3:ابتعد عن المكسرات والبذور والذرة والفشار، إذا لاحظت اختلافًا في الأعراض قد تحتاج إلى تخطي الفواكه والخضروات النيئة أيضا.

4:تناول أكثر من ثلاث وجبات في اليوم ولكن بكميات قليلة ووجبات خفيفة على المعدة حتى لا تتعرف للتخمة والتهاب القولون.

5:السيطرة على التوتر،على الرغم من أن التوتر لا يسبب التهاب القولون التقرحي ، إلا أنه قد يزيد الأعراض سوءًا وقد يؤدي إلى نوبات تهيج، قد تساعد التمارين الرياضية في تقليل التوتر والحفاظ على أداء أمعائك بشكل جيد.

ركز على الأنشطة التي تحبها ، مثل ركوب الدراجات والمشي واليوجا والسباحة، يمكن أن يساعدك طبيبك في تحديد خطة التمرين المناسبة لك.