خبيرة تغذية تشرح بعض الخطوات المهمة للاستعداد لـ”فصل الصيف”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:23 مساءً - يبدأ الكثير من الأشخاص بتجهيز أجسامهم مع حلول الصيف، لفصل مليء بالعديد من السفريات والمناسبات والاجازات، وعلى الرغم من عدم وجود حل سريع لتحضير الجسم المثالي للصيف.

وقدمت أخصائية تغذية وكاتبة صحية وخبيرة تغذية تلفزيونية الدكتورة كاري روكستون، بعض النصائح السهلة المتعلقة بالنظام الغذائي التي تساعد للحصول على اللياقة في الصيف والالتزام بالعادات الصحية الجديدة، يستعرضها التقرير التالي وفقاً لصحيفة “the sun” البريطانية.

-احمي بشرتك بالجزر:

يأتي اللون الغني للجزر والفواكه والخضروات الصفراء/ البرتقالية الأخرى من مركبات نباتية نشطة بيولوجياً تسمى الكاروتينات.

وتشير الدراسات إلى أن تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي، ويساعد على حماية بشرتك من حروق الشمس والأضرار الأخرى التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

-اخسر بعض الكيلوجرامات مع الصيام المتقطع:

يرغب الجميع في إنقاص الوزن في الصيف، الأمر الذي قد لا يحتاج الكثير من المجهود إذا جربت الصيام المتقطع، وتتكون خطة الصيام المتقطع من 8 ساعات من الأكل العادي و16 ساعة من الصيام “الماء أو شاي الأعشاب فقط”.

-تعزيز صحة الشعر بالبيوتين والزنك:

غالباً ما يصبح الشعر جافاً ولا يمكن التحكم فيه في الصيف بسبب تأثيرات الشمس وحمام السباحة أو البحر، ولكن يساعد تناول العناصر الغذائية الصحيحة على تغذية بصيلات الشعر ومنع التكسر وتوفير الزيوت الطبيعية لجعل الشعر لامعاً.

ومن العناصر الغذائية الرئيسية للشعر هي البيوتين وفيتامين B5، وكذلك الزنك والمصادر الجيدة لهذه الأطعمة هي الأسماك والبيض والمكسرات والبطاطا الحلوة والفاصوليا واللحوم مثل الكبدة.

-تناول السلمون لمناعة الصيف:

لا شيء يفسد الصيف مثل سيلان الأنف أو الإنفلونزا، وعلى الرغم من أن النظام الغذائي لا يمنعك من الإصابة بالفيروسات، فإن اتباع نظام غذائي صحي يقوي من مناعة الجسم ومقاومته للأمراض.

وعلى الرغم من أنه ينصح بتناول فيتامين “د” في الشتاء، فإنه بالنظر إلى ما مررنا به مع إغلاق كورونا، فإن الأمر يستحق زيادة فيتامين “د” بمكملات غذائية على مدار السنة.

ويعتبر فيتامين “سي” وأوميجا 3 من العناصر الغذائية المهمة الأخرى للمناعة، لذا حاول تناول سمك السلمون مرة واحدة في الأسبوع وشرب كوب يومي من عصير البرتقال.

-الحمضيات لصحة البشرة:

يأتي الترطيب من الداخل، لذلك ينصح بتناول المواد الغذائية المحتوية على فيتامين “ج” مثل الفلفل الأخضر والجوافة والكيوي والبرتقال، وفيتامين “ج” هو عنصر غذائي مهم لوظيفة حاجز البشرة ويساعد على تقليل فقدان الماء.

بالإضافة إلى أن فيتامين “سي” هو لبنة أساسية لصنع الكولاجين، الذي يملأ بشرتك بشكل طبيعي من الداخل، ويعتبر التوت والحمضيات من الخيارات الرائعة لفيتامين “سي”.

-احمي عينيك بصفار البيض:

اللوتين هو نبات حيوي نشط موجود في أجزاء من العين البشرية، وخاصة شبكية العين ويعتقد أنه يعمل كمرشح للضوء، ويحمي أنسجة العين من أضرار أشعة الشمس.

وعادة ما يتم تناول اللوتين عن طريق الفم للوقاية من أمراض العيون، بما في ذلك إعتام عدسة العين ومرض يؤدي إلى فقدان البصر لدى كبار السن، وتشمل الأطعمة الغنية باللوتين صفار البيض والسبانخ واللفت والذرة والفلفل البرتقالي وفاكهة الكيوي والعنب والكوسا والبقدونس.

ولتناول وجبة غداء صحية سريعة، قم بإعداد عجة مع بضع بيضات وقليل من السبانخ.

-عالج الانتفاخ بالأطعمة المخمرة:

يحدث الانتفاخ عادة بسبب الغازات، خاصة بعد الأكل والشرب بسرعة كبيرة، أو بعد تناول المشروبات الغازية، ويمكن أن يؤدي الإمساك أو عدم تحمل الطعام أو القولون العصبي إلى زيادة الغازات في القناة الهضمية.

وتزيد الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على البروبيوتيك من أعداد وأنواع بكتيريا الأمعاء الصحية، ولذلك ينصح بتناول الزبادي سواء بمفرده أو خلال إضافته إلى الفاكهة أو استخدامه كأساس لتتبيل السلطة كبديل للمايونيز.

-المكسرات لصحة العظام:

تعتمد العظام على العديد من العناصر الغذائية المختلفة في بنيتها وقوتها، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين “د” والماغنيسيوم والنحاس والزنك والمنجنيز، كما أن البروتين عالي الجودة مهم أيضاً لصحة العظام وينصح بتناول منتجات الألبان والمكسرات للحصول على الكالسيوم والبروتين.