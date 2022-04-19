شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. 4 نصائح لنظام غذائى صحى للتحكم في أعراض انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سن اليأس هو انتقال طبيعي في حياة المرأة، حيث تنتهي دوراتها الشهرية، ويرتبط بالعديد من الأعراض غير المريحة مثل الهبات الساخنة وتقلبات المزاج ومشاكل النوم وغير ذلك، في حين أن التجربة تختلف من امرأة إلى أخرى، فإن إجراء تغييرات في نظامك الغذائي قد يساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

نظام غذائي غني بالبروتين:

يمكن أن يساعد تناول البروتين بانتظام في منع فقدان كتلة العضلات الهزيلة التي تحدث مع تقدم العمر ، يجب على النساء اللائي يعانين من انقطاع الطمث تناول المزيد من البروتين، حوالي 1.2 جم / كجم من الوزن المثالي للجسم (60-75 جرامًا من البروتين) ، وفي كل وجبة تضيف 20-25 جرامًا من البروتين عالي الجودة، وتشمل الأطعمة الغنية بالبروتين اللحوم والأسماك والبيض والبقوليات والمكسرات ومنتجات الألبان.

استهلكى أحماض أوميجا 3 الدهنية:

وفقًا للبحث، يمكن لأوميجا 3 أن تقلل من وتيرة الهبات الساخنة وشدة التعرق الليلي، تشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الأسماك الدهنية "الماكريل والسلمون والأنشوجة والبذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا".

تناولى نظام غذائي غني بالكالسيوم:

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث إلى ضعف العظام ، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، قومى بزيادة استهلاكك لمنتجات الألبان (الزبادي والجبن والحليب) والعدس والحبوب والمكسرات والبذور.

أضيفى الأطعمة التي تحتوي على الإستروجين النباتي:

الاستروجين النباتي هو مركبات نباتية تحدث بشكل طبيعي ويمكن أن تحاكي تأثيرات هرمون الاستروجين في الجسم ، قد تساعد في موازنة الهرمونات، تشمل الأطعمة الغنية بالإستروجين النباتي فول الصويا ومنتجات الصويا وبذور الكتان والحمص والفول السوداني.