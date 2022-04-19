أسباب التهاب اللوزتين وطرق علاجها.. اليكم بعض الارشادات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عادة ما يحدث إلتهاب اللوزتين بسبب عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية أحياناً، وهو حالة شائعة عند الأطفال والمراهقين والشباب، وعادةً ما يُنصح بإزالة اللوزتين فقط إذا كانت تسبب مشاكل، مثل نوبات التهاب اللوزتين الحادة أو المتكررة، وذلك حسب ما ذكره موقع “nhsinform” البريطانى.

يعرف التهاب اللوزتين بأنه عدد من مجموعات صغيرة من الأنسجة اللمفاوية فى الجزء الخلفى من الحلق وتكون مرئية عند فتح الفم، يحدث هذا الالتهاب عادة بسبب عدوى فيروسية، على الرغم من أن بعض السلالات البكتيرية يمكن أن تتسبب أيضاً فى حدوث التهاب اللوزتين.

وبصرف النظر عن البكتيريا المعدية والفيروسات التي تسبب التهاب اللوزتين، فإن هناك بعض عوامل الخطر التي تزيد من فرص إصابتك بالعدوى منها:

1- العمر

الأطفال معرضون بشكل خاص للإصابة بالتهاب اللوزتين، حيث إن جهازهم المناعى لا يزال في طور النمو، وهم أكثر عرضة لسوء النظافة، مثل وضع أيديهم في أفواههم دون تنظيفها، والعمر الأولي لالتهاب اللوزتين لدى الأطفال يبدأ من عمر 5 إلى 15 سنة، ولكن كبار السن أيضاً عرضة للإصابة بالتهاب اللوزتين، لأن أجهزة المناعة لديهم تكون ضعيفة.

2- الأماكن المغلقة

يتم تمرير العدوى بسهولة عبر الهواء لذلك الأماكن المغلقة والتى يوجد بها تجمع كبير من الأطفال أو المرضى سوف تكون من أسباب زيادة البكتيريا المسببة للمرض، هناك عدد محدود من العلاجات المتاحة لالتهاب اللوزتين، ولكنها تشمل المضادات الحيوية، ومسكنات الألم والجراحة.

ويعد العلاج الأكثر شيوعاً للالتهابات البكتيرية التي تسبب التهاب الحلق والتهاب اللوزتين هي المضادات الحيوية، البنسلين هو المضاد الحيوى الأسهل والأكثر سهولة، ويمكن استخدامه لمدة أسبوع على الأقل لتطهير العدوى بسرعة ومع ذلك، فإن الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية لعلاج هذه العدوى يقلل من فعاليته وقد يجعلك أكثر عرضة للإصابات في المستقبل.

بما أن التهاب اللوزتين يمكن أن يسبب تورم شديد وألم في الحلق أثناء البلع أو تناول الطعام، فإن مسكنات الألم مثل الأسبرين والإيبوبروفين ينصح بها بشكل عام، خاصة إذا كانت العدوى خفيفة.