ما هي اسباب الشعور بآلام البطن اثناء الحمل؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تشعر العديد من الحوامل بآلام البطن أثناء الحمل وهي غالباً ما تكون علامة على العديد من المشاكل الخطيرة على صحة الأم والجنين، وفي بعض الاحيان تكون أيضاً مجرد تعب طبيعى نتيجة تغير حجم الرحم لاستقبال المولود الجديد وزيادة حجمه مع الوقت، الأمر الذى يجعل المرأة الحامل تشعر بهذا الألم، وذلك حسب ما ذكره موقع ” هيلث لاين”.

وهناك أسباب عديدة لآلام البطن منها:

1- توسع الرحم

تعتبر التغيرات العضلية التي يسببها تمدد الرحم قد تؤدي إلى آلام في البطن معظمها بالقرب من منطقة الحوض، هذا شائع بين معظم النساء الراحة الكافية وممارسة التمارين الرياضية الروتينية الآمنة قد يخففان من آلام الحوض.

2- أربطة الرحم

تعتبر الألم الحاد في البطن أو منطقة الورك شائع خلال الثلث الثاني من الحمل، هذا الألم ناتج عن الأربطة الكبيرة التي تمتد من الرحم إلى الفخذ قد يؤدي الالتواء أو الحركة المفاجئة إلى تسريع الألم، عادة ما يستمر الألم لبضع ثوان ويزول بعد قسط من الراحة استشر طبيبك إذا كان الألم متكرراً.

3- الإمساك

يؤثر هرمون البروجسترون على عمل الجهاز الهضمي ويسبب الإمساك عند النساء الحوامل، يمكن لتناول الكثير من السوائل وتناول نظام غذائي غني بالألياف أن يخفف الإمساك.

4- الحمل خارج الرحم

يحدث عندما تنغرس البويضة نفسها في مكان آخر غير الرحم وغالباً في قناتي فالوب، وقد تظهر على شكل ألم حاد في الكتفين، والبطن، وتسبب الدوخة ويمكن أن يكون خطر الحمل خارج الرحم أعلى عند النساء اللواتي لديهن تاريخ سابق من العقم أو الحمل خارج الرحم.