شكرا لقرائتكم خبر عن ما كمية الكافيين في القهوة والشاي والمشروبات الغازية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكافيين مادة أساسية من أجل ضمان الاستيقاظ في الصباح، وهو ما يمكن أن يتوفر في القهوة أو الشاي، ولكن الكافيين لا يقتصر على المشروبات الشائعة، بل يمكن أن يتواجد في المشروبات الغازية حتى تلك المخصصة للحمية منها.

ووفقا لما ذكره موقع ميترو، يمكن أن يستهلك الكثير منا عدة أنواع من الشاي أو القهوة أو المشربات الغازية في يوم واحد، ولكن من المهم أن نتذكر أن الكافيين يسبب الإدمان إلى حد ما، ويُنصح البالغون عموما بعدم تناول أكثر من 400 مج يوميا، ويفضل أقل.

ولذا، يجب معرفة ما المقدار الذي يحتويه كوب واحد، أو علبة من المشروبات المحتوية على الكافيين التي تختارها.

ما هي كمية الكافيين في القهوة؟

يمكن أن يحتوي فنجان القهوة الواحد على 93 مج من الكافيين على الرغم من أنه يعتمد على النوع الذي تشربه، وعلى سبيل المثال، فإن فنجانا من الإسبريسو سيحتوي على كمية أقل، نحو 63 مج، لأنها مشروب أصغر بكثير، كما يحتوى فناجان اللاتيه أو الكابتشينو على 63 مج، ويُظهر بحث جديد، إن الموكا يمكن أن تحتوي على 233 مج من الكافيين لكل كوب.

وبالطبع، فإن كمية الكافيين الموجودة في قهوتك تعتمد على حجم فنجانك، ونوع القهوة، وطريقة طحنها، وكيف يتم تخميرها، لذلك لا توجد إجابة "مقاس واحد يناسب الجميع".

وإذا كنت تريد تقليل استهلاك الكافيين، فعادة ما يكون هناك الكثير من خيارات القهوة منزوعة الكافيين في المحلات التجارية والمقاهي.

ما هي كمية الكافيين في الشاي؟

إن شاي الإفطار الإنجليزي أو الشاي الأسود يحتوى على نحو 42 ملج من الكافيين لكل كوب، ولكن إلى حد كبير مثل القهوة، يمكن لبعض العوامل تغيير هذا الرقم، مثل العلامة التجارية للشاي، وكلما تركت كيس الشاي في الماء الساخن لفترة أطول، زاد الكافيين الذي يمكن أن يشق طريقه إلى الشراب.

وقال الموقع، يحتوي الشاي الأخضر على نسبة أقل من الكافيين من الشاي الأسود، في حين أن شاي الأعشاب والفواكه لا يحتوي بطبيعة الحال على أي نوع من الكافيين على الإطلاق.

ما هي كمية الكافيين في المشروبات الغازية الدايت؟

علبة واحدة من المشروبات الغازية الخاصة بالدايت تحتوي على 46 مج من الكافيين، ومن المثير للاهتمام، أن هذا يعادل تقريبا فنجان شاي كامل النقع، أو نحو نصف قهوة سوداء.

وتحتوى المشروبات الغازية على كمية أقل من 34 ملج من الكافيين لكل علبة، لكنها بالطبع تحتوي على سعرات حرارية أكثر وتحتوي على نسبة سكر أعلى من نظيرتها المعتمدة في الدايت.