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القاهرة - سامية سيد - فيبروسكان هو اختبار بسيط وغير مؤلم وغير جراحي يستخدم لتقييم صحة الكبد بدقة، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على 5 أشياء مهمة يقدمها اختبار فيبروسكان لصحة الكبد، بحسب موقع مستشفى St John & St Elizabeth البريطانية.

وأثناء فحص الفيبروسكان ، يتم وضع مسبار على سطح الجلد باستخدام مزيج من الموجات المرنة (الناتجة عن نبضة ميكانيكية) وتقنية الموجات فوق الصوتية، يتم تسجيل قيمة عددية تقيس "صلابة" الكبد.

يمكن أن يشير هذا إلى تندب الكبد (تليف) ، والذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.

5 أشياء مهمة يقدمها اختبار فيبروسكان لصحة الكبد1. اختبار فيبروسكان سريع وغير مؤلم

الفيبروسكان غير جراحي ويمكن إجراؤه في أقل من 10 دقائق إنها طريقة سريعة وغير مؤلمة لتقييم صحة الكبد، وقد حلت إلى حد كبير محل خزعة الكبد التقليدية، يوفر معلومات مهمة عن صحة الكبد بسرعة كبيرة بحيث يمثل Fibroscan تطورًا رئيسيًا في طب الكبد.

2. يكتشف العلامات المبكرة لتلف الكبد

كبدك قوي ويمكن أن يتحمل سنوات من التلف عن طريق إصلاح نفسه وحماية بقية الجسم. الجانب السلبي هو أن هذا العضو متعدد الوظائف يظهر القليل من علامات الضيق حتى يدخل في المراحل النهائية من الفشل الكبدي. قد يعني هذا أنه قبل أن تلاحظ أيًا من الأعراض المصاحبة لفشل الكبد ، قد يكون الضرر بالفعل غير قابل للإصلاح. يمكن لـ Fibroscan تحديد العلامات المبكرة لتلف الكبد الذي قد يمر دون أن يلاحظها أحد.

3. يعطي تشخيصا دقيقا

يقيس Fibroscan تليف الكبد أو "التندب" ، وهو تلف الكبد الذي ينتج غالبًا عن متلازمة التمثيل الغذائي أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي أو التهاب الكبد الفيروسي المزمن أو تناول الكحول.

إذا تم الكشف عن ضرر كبير ، سيحتاج المريض إلى أخصائي لتحديد سبب الضرر ثم إدارة الحالة بشكل مناسب. في حالات عدم وجود ندبات أو تليف خفيف فقط ، غالبًا ما يكون التدخل في نمط الحياة كافيًا لمنع تطور مرض الكبد أو تجنب تطور المرض.

4. يقلل من الحاجة إلى خزعة الكبد

الطريقة التقليدية لتقييم صحة الكبد هي خزعة الكبد، حيث يتم إزالة جزء من الكبد واختباره كما أن خزعة الكبد باهظة الثمن، ويحتاج المريض إلى البقاء في المستشفى طوال الليل.

في حالات نادرة ، لا تمثل العينة المأخوذة صحة الكبد بالكامل ويمكن تفسير النتائج بشكل مختلف، ويمنع اختبار Fibroscan هذه المشكلات.

5. يمكنه بسهولة مراقبة التغيرات في أمراض الكبد

يمكن لاختبار Fibroscan مراقبة تطور أو ركود أو انحدار مرض الكبد بعد التشخيص نظرًا لأن الفحص يوفر مقياسًا كميًا دقيقًا لتلف الكبد، فهو مثالي لتقييم فعالية علاج الكبد أو تغييرات نمط الحياة.