إليكم بعض النصائح للتخلص من الإدمان على الكافيين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

بات شرب ​الكافيين​ عادة وإدماناً للكثير من الأفراد الذين لا يبدأ يومهم من دون أن يدخلوه إلى جسمهم، لما يتضمنه من طاقة منشطة وتعزيز الذاكرة والمزاج وتقليل التعب، وبالتالي زيادة النشاط والإنتعاش.

إلا أن العديد من الدراسات وبحسب خبراء الصحة والتغذية، تشير إلى أن إستهلاك أكثر من 600 مليغرام من الكافيين، ما يعادل 4 إلى 7 أكواب من القهوة، من الممكن أن يسبب الجفاف وارتفاع ضغط الدم وزيادة حموضة المعدة والعصبية والنوم المتقطع طوال الليل إضافة إلى تسارع ضربات القلب.

إليكم بعض النصائح التي تساعدكم

– ضوء الشمس والتمرين المبكر

يرفع ضوء الشمس مستويات الطاقة ويعزز فيتامين د ومن جهة أخرى فإن المرين الصباحي يعزز الطجاقة أيضاً في جسم الإنسا وتدفق الدم وتحسين الحالة المزاجية.

-النوم الجيد

لتحصل على المزيد من الطاقة يحتاج الجسم لساعات نوم كافية أي ما بين 6 والـ8 ساعات

-الإستحمام والترطيب

ترطيب البشرة عن طريق الإستحمام بمياه دافئة وشرب الماء أمر أساسي في تزويد الجسم بالطاقة.

-التفاح ودقيق الشوفان

من المعروف أن الكافيين يمنح جسم الإنسان طاقة فورية، وبدورها السكريات الطبيعية الموجودة التفاح توفر طاقة مستدامة وتحتوي على الكثير من الفيتامينات

-تناول الكثير من العصائر المختلفة الطازجة وأيضاً نوع الشاي الأخضر

-تناول العسل الأسود والخضروات الورقية والمكسرات والبقوليات والزبادي واللبن

-تناول الطعام الغني بالبروتين

-تناول الحبوب الكاملة والحمص.