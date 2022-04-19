هل يمكن أن يساعد البطيخ في إنقاص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - كثيرًا ما يوصي خبراء التغذية بتناول البطيخ لفقدان الوزن، حيث أنه يحتوي على كمية هائلة من محتوى الماء الذى يساعد على الشعور بالشبع والترطيب، ولكن هل يساعد البطيخ في إنقاص الوزن وما هي الفوائد الصحية الأخرى التي يقدمها؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

البطيخ: المحتوى الغذائى

100 جرام من البطيخ تحتوي على 30 سعرة حرارية و 0.6 جرام بروتين و 7.6 جرام كربوهيدرات و 6.2 جرام سكر و 0.4 جرام ألياف.

91٪ من البطيخ عبارة عن ماء.

هذه الفاكهة اللذيذة الحلوة مفضلة للجميع، لكن الكثير من الناس يشككون في تناولها يوميًا ذلك لأن مؤشر نسبة السكر في الدم للبطيخ هو 72 ، وهو أعلى من ذلك بكثير ولا ينصح به عادة لمرضى السكر.

ومع ذلك ، وفقًا لبعض التقارير الصحية، نظرًا لأنه يحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات نسبيًا ، يمكن تناوله باعتدال.

بصرف النظر عن ذلك، فهو يحتوي على فيتامين ج والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين ب 5 وفيتامين أ جنبًا إلى جنب مع المركبات النباتية سيترولين والليكوبين.

الجزء الذي يغطي لب البطيخ الأحمر العصير هو سيترولين والذي يتحول إلى حمض الأرجينين الأميني الأساسي. والأرجينين مهم للأداء الطبيعي للرئتين والكلى والكبد والجهاز

هل البطيخ مثالي لخسارة الوزن؟

المعلمتان المهمتان اللتان يفحصهما الناس عادة قبل التفكير في عنصر غذائي لفقدان الوزن هما: السعرات الحرارية والألياف.

100 جرام من البطيخ تحتوي على 30 سعرة حرارية فقط.

علاوة على ذلك ، فإن تركيبته المائية البالغة 90٪ تجعله مرشحًا مثاليًا لفقدان الوزن.

لكنها تحتوي على كمية أقل من الألياف 100 جرام من البطيخ تحتوي فقط على 0.4 جرام من الألياف.

إذا كنت ترغب في إضافة البطيخ إلى النظام الغذائي ، فأنت بحاجة إلى إضافة مصدر جيد للألياف أيضًا.

إلى جانب ذلك ، يمكن أن تساعد كل هذه السيترولين أيضًا في حرق الدهون.

وبحسب تقرير هارفارد: "يحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية المعروفة بفائدتها لصحة القلب. أحدها الليكوبين ، أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم والآخر هو سيترولين ، وهو حمض أميني قد يزيد من مستويات أكسيد النيتريك ، وهو مادة معروف بقدرته على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم ".

ماذا يحدث عند الإفراط في تناول البطيخ؟

إن تناول الكثير من البطيخ لن يسرع من حرق الدهون في جسمك بل قد يؤدي إلى مضاعفات أخرى.

الإفراط في تناول البطيخ يمكن أن يؤدي إلى تسمم الماء لأن 91٪ منه يتكون من الماء قد يؤدي أيضًا إلى التهاب الكبد وارتفاع مستوى الجلوكوز ومشاكل في الجهاز الهضمي ومشكلة في القلب والأوعية الدموية.