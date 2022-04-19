شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو النظام الغذائي المضاد للالتهابات؟.. وماذا تعرف عنه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد الالتهاب الجسم على مقاومة المرض ويمكن أن يحميه من الأذى، وفي معظم الحالات، يعد جزءًا ضروريًا من عملية الشفاء.

ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من حالة طبية لا يعمل فيها الجهاز المناعي كما ينبغي، ويمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى التهاب منخفض المستوى مستمر أو متكرر.

يحدث الالتهاب المزمن مع أمراض مختلفة، مثل الصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي والربو، هناك أدلة على أن الاختيارات الغذائية قد تساعد في إدارة الأعراض.

يفضل النظام الغذائي المضاد للالتهابات الفواكه والخضروات والأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والتوابل، يمنع أو يحد من استهلاك الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والكحول.

النظام الغذائي المضاد للالتهابات ليس نظامًا محددًا ولكنه أسلوب تناول الطعام. حمية البحر الأبيض المتوسط ​​ونظام DASH الغذائي هما مثالان على الأنظمة الغذائية المضادة للالتهابات.

ما هو النظام الغذائي المضاد للالتهابات؟

وفقا لموقع " medicalnewstoday" تحتوي بعض الأطعمة على مكونات يمكن أن تؤدي إلى حدوث الالتهاب أو تفاقمه، قد تفعل الأطعمة السكرية أو المصنعة ذلك، بينما تقل احتمالية أن يكون للأطعمة الكاملة والطازجة هذا التأثير.

يركز النظام الغذائي المضاد للالتهابات على الفواكه والخضروات الطازجة، العديد من الأطعمة النباتية هي مصادر جيدة لمضادات الأكسدة ، ومع ذلك ، فإن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى تشكيل الجذور الحرة. تشمل الأمثلة الأطعمة التي يقليها الناس بزيت الطهي الذي يتم تسخينه بشكل متكرر.

الجذور الحرة هي منتجات ثانوية طبيعية لبعض العمليات الجسدية، بما في ذلك التمثيل الغذائي، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي العوامل الخارجية، مثل الإجهاد والتدخين، إلى زيادة عدد الجذور الحرة في الجسم.

يمكن أن تؤدي الجذور الحرة إلى تلف الخلايا، يزيد هذا الضرر من خطر الالتهاب ويمكن أن يساهم في مجموعة من الأمراض.

يفضل النظام الغذائي المضاد للالتهابات الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة على تلك التي تزيد من إنتاج الجذور الحرة.

قد تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية ، الموجودة في الأسماك الزيتية ، في تقليل مستويات البروتينات الالتهابية في الجسم. يمكن أن يكون للألياف هذا التأثير أيضًا ، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل .

أنواع النظام الغذائي المضاد للالتهابات

تلتزم العديد من الأنظمة الغذائية الشعبية بالفعل بمبادئ مكافحة الالتهابات.

على سبيل المثال ، يشتمل كل من نظام البحر الأبيض المتوسط ​​ونظام DASH الغذائي على الفواكه والخضروات الطازجة والأسماك والحبوب الكاملة والدهون المفيدة للقلب.

يبدو أن الالتهاب يلعب دورًا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، يشير إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، بتركيزها على الأطعمة النباتية والزيوت الصحية ، يمكن أن تقلل من آثار الالتهاب على نظام القلب والأوعية الدموية.

تشمل الأطعمة التي قد تساعد في التحكم في الالتهاب ما يلي :

الأسماك الزيتية مثل التونة والسلمون

الفواكه ، مثل العنب البري والتوت الأسود والفراولة والكرز

الخضار ، بما في ذلك اللفت والسبانخ والبروكلي

الفاصوليا

المكسرات والبذور

زيتون وزيت زيتون

الاطعمة التي يتجنبها الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مضادًا للالتهابات

يجب على الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مضادًا للالتهابات أن يتجنبوا أو يحدوا من تناولهم لما يلي :

الأطعمة المصنعة

الأطعمة المضاف إليها السكر أو الملح

زيوت غير صحية

الكربوهيدرات المصنعة الموجودة في الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والعديد من المخبوزات

الأطعمة الخفيفة المصنعة، مثل رقائق البطاطس والمقرمشات

الحلويات الجاهزة، مثل البسكويت والحلوى والآيس كريم

الكحول الزائد

بالإضافة إلى ذلك ، قد يجد الناس أنه من المفيد الحد من تناول ما يلي: الجلوتين:

يعاني بعض الأشخاص من تفاعل التهابي عند تناول الجلوتين. يمكن أن يكون النظام الغذائي الخالي من الجلوتين مقيدًا ، وهو غير مناسب للجميع. ومع ذلك ، إذا اشتبه شخص ما في أن الغلوتين يتسبب في ظهور الأعراض ، فقد يرغب في التفكير في التخلص منه لفترة من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تتحسن.

الباذنجان:

يبدو أن النباتات التي تنتمي إلى عائلة الباذنجانيات ، مثل الطماطم والباذنجان والفلفل والبطاطس ، تثير التوهجات لدى بعض الأشخاص المصابين بأمراض التهابية. هناك أدلة محدودة لتأكيد هذا التأثير ، ولكن يمكن لأي شخص أن يحاول قطع الباذنجان من النظام الغذائي لمدة 2-3 أسابيع لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تتحسن.

الكربوهيدرات:

هناك بعض الأدلة على أن اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات، حتى عندما تكون الكربوهيدرات صحية، قد يعزز الالتهاب لدى بعض الأشخاص، ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل البطاطا الحلوة والحبوب الكاملة، تعتبر مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى.