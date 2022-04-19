شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من حروق الشمس في الصيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكريم الواقي من الشمس أمر لا بد منه ولكنه ليس كافيًا للوقاية من أضرار أشعة الشمس، حيث تتسبب الشمس في إتلاف بشرتك أو حرقها، ويستغرق التعافي وقتًا طويلاً، لذلك من الضروري أن تعرف ما كيفية علاج حروق الشمس والوقاية منها، بحسب موقع "Health".

على الرغم من أن حروق الشمس الخفيفة ستختفي في غضون أيام قليلة ، إلا أن حروق الشمس الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جلدية أخرى مثل التجاعيد أو البقع أو جفاف الجلد.

نصائح للوقاية من حروق الشمس1. لا تخرج بعد الظهر

تصاب بحروق الشمس عندما تدخل في الشمس أو عندما لا يغطي بشرتك شيء وتتعرض مباشرة للشمس تجنب الخروج في منتصف النهار - من 10 صباحًا إلى 3 مساءً ، لأن أشعة الشمس تكون أكثر بروزًا خلال تلك الفترة وتكون أقوى عادةً.

2. ارتداء ملابس كاملة الأكمام

إذا كنت مضطرًا للتواجد في الهواء الطلق خلال تلك الفترة، يفضل ارتداء الملابس ذات القماش المنسوج بإحكام لتغطية الجسم ولا تدع أشعة الشمس تخترق القماش ضع في اعتبارك أيضًا أن ملابسك يجب أن تكون بأكمام كاملة.

3. ارتداء النظارات الشمسية

لا تنس ارتداء النظارات الشمسية إذا كنت تخرج في الشمس الحارقة سوف يوفر لك ارتداء النظارات الشمسية الحماية من الأشعة فوق البنفسجية في كل مرة تخرج فيها.

4. ابق في الظل

الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من حروق الشمس هي تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان لذا ، يفضل التواجد في أماكن مظللة وتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان.

5. ارتداء قبعة

إلى جانب ارتداء الأشياء الواقية من الشمس مثل الملابس والنظارة الشمسية ارتدِ قبعة واسعة الحواف أثناء الخروج لتغطية أكبر قدر ممكن من الجلد ستحمي القبعة بشرة وجهك من التعرض لأشعة الشمس المباشرة من خلال إعطائك الظل.

6. ضع الكريم الواقي من الشمس حتى في الداخل

بغض النظر عن خروجك أو عملك من المنزل، فأنت بحاجة إلى وضع واقٍ من الشمس على بشرتك لحمايتها من المصادر المختلفة للأشعة فوق البنفسجية يجب وضع كريم الشمس كل ساعتين للحفاظ على بشرتك محمية.

نصائح لعلاج حروق الشمس1. خذ حماما باردا

خذ دشًا باردًا بشكل متكرر و تجنب الذهاب إلى حمامات الساونا وأحواض الاستحمام الساخنة ولا تستحم فور التعرض للشمس.

2. ابق رطبًا

من أجل علاج حروق الشمس، من المهم حقًا شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف تلتئم البشرة الرطبة بشكل أسرع.

3. استخدم المرطبات

للحفاظ على بشرة ناعمة ومتوهجة ولعلاج حروق الشمس ، استخدم المرطبات المرطبة بانتظام مثل الصبار على الجلد وتجنب استخدام المستحضرات التي تحتوي على بنزوكاين.

4. البابونج

شاي البابونج من أفضل العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها لعلاج حروق الشمس لأنه يساعد على تلطيف البشرة انقع منشفة في شاي البابونج البارد استخدمها على المناطق المحترقة.