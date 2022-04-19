شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حيل تساعدك على حرق الدهون وإنقاص الوزن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن مهمة صعبة تواجه كثير من الناس، ويمكن أن تساعد بعض التعديلات البسيطة في الروتين اليومي فى التخلص من الكيلو جرامات الزائدة، فى هذا التقرير بعض الأنشطة التي يمكن أن تزيد من عملية حرق الدهون وإنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 حيل تساعدك على حرق الدهون وإنقاص الوزنالكربوهيدرات ليست عدوك

الكربوهيدرات ليست عدوك لفقدان الوزن، على عكس ما يعتقد الكثيرون، حيث يحتاج جسمنا إلى الكربوهيدرات بقدر ما يحتاج إلى البروتين.

تساعدك الكربوهيدرات على الشعور بالشبع لفترة أطول ، وتمنع الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية وتنشيطك لممارسة الرياضة لفترة أطول.

تمامًا مثل البروتين ، من الضروري تناول الكربوهيدرات مع كل وجبة وبعد جلسة التمرين اختر الكربوهيدرات منخفضة السعرات الحرارية مثل الخضار والحبوب الكاملة للحفاظ على نظامك الغذائي تحت السيطرة.

استعن بالطبيب المعالج

يمكن أن يساعدك المعالج على إحراز تقدم في رحلة إنقاص الوزن من خلال الاستفادة من عقلك الباطن الذي يتحكم في جميع عاداتك. إنه مفيد بشكل خاص لجميع أولئك الذين يعانون من أي نوع من مشاكل الأكل مثل الأكل العاطفي والشره المرضي يمكن أن تساعد الاستشارة الصحيحة في الاستفادة من التفكير اللاواعي وتساعدك على إجراء تغييرات إيجابية في عقلية الفرد.

انتبه لجدول نومك..

من الشائع أن يقلل الناس من أهمية الحفاظ على جدول نوم جيد أثناء النهار يحتاج جسم الإنسان الطبيعي إلى 7-8 ساعات من الراحة ليعمل بشكل صحيح ويمكن أن يؤثر عدم وجود أنماط نوم مناسبة على خطة إنقاص الوزن ، مما يجعل من الصعب عليك التخلص من الكيلوجرامات.

كن أكثر نشاطاً..

بدلاً من مجرد التركيز على جدول التمرين لمدة ساعة واحدة ، حاول أن تظل أكثر نشاطًا طوال اليوم حتى الجهود الصغيرة مثل المشي بعد الغداء واتخاذ خطوات بدلاً من المصعد والذهاب إلى السوبر ماركت لشراء البقالة بدلاً من طلبها عبر الإنترنت يمكن أن تفعل المعجزات عندما تكون في مهمة للتخلص من الكيلوجرامات ابحث عن فرص للحركة والنشاط ، تمامًا مثل الأطفال الذين يركضون طوال اليوم.

احصل على نظام غذائي أو رفيق للتمرين..

إذا وجدت صعوبة في البقاء متحمسًا، فاحصل على نظام غذائي "ريجيم" أو رفيق للتمرين، حيث أن رحلة إنقاص الوزن ليست سهلة، لكن إذا كان لديك شريك فيها، يمكن أن تصبح سهلة، حيث يمكن لكل منكما تحفيز ودفع بعضكما البعض للقيام بعمل أفضل بهذه الطريقة ستبقى على المسار الصحيح وتتخلص من الكيلوجرامات بشكل أسرع من ذي قبل