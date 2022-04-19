شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات مبكرة تدل على إصابتك بسرطان الرئة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم ، وهو النوع الأكثر شيوعًا لموت السرطان وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، يموت عدد أكبر من الأشخاص بسبب سرطان الرئة كل عام أكثر من سرطان القولون والثدي والبروستاتا ، والاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية وكذلك الأمر بالنسبة لفحص سرطان الرئة وفى السطور القادمة سنوضح لك العلامات المبكرة للإصابة بسرطان الرئة ، وإذا كان يجب أن تخضع للفحص، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- السعال المستمر أو بحة في الصوت:

قال الدكتور سونال سورا ، أخصائي علاج الأورام بالإشعاع في فلوريدا ، إن معظم علامات سرطان الرئة لا يمكن ملاحظتها حتى انتشار السرطان ، ولكن هناك بعض الأعراض وتشمل السعال المستمر ، والسعال مع البلغم بلون الصدأ الدموي (البصق أو البلغم) أو بحة في الصوت، قد يرى العديد من الأشخاص هذه الأعراض مرتبطة بمرض آخر.

2 - آلام الصدر المستمرة:

ألم الصدر هو عرض شائع للعديد من الحالات الطبية المختلفة ، يسبب سرطان الرئة ألمًا في الصدر عن طريق تهيج أو ضغط الأعصاب حول رئتيك، وتشمل الأسباب الأخرى لألم الصدر النوبة القلبية والذبحة الصدرية والانسداد الرئوي، إذا كنت تعاني من ألم في الصدر لا يزول ، فاستشر طبيبك في أقرب وقت بقدر الإمكان.

3 - صعوبة في التنفس:

إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو صفير ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الرئة، فهو يعيق المسالك الهوائية ، مما يجعل التنفس صعبًا.

4 - الالتهاب الرئوي الذي لا يزول:

أحد أكثر الأعراض المبكرة لسرطان الرئة شيوعًا والتي قد لا يعرفها معظم الأشخاص هو الالتهاب الرئوي الذي لا يبدو أنه يحل.

5 - التنفس الصاخب:

إن علامة سرطان الرئة التي لا يعرفها معظم الأشخاص تسمى صرير الشهيق، مجرى الهواء والرئتين معًا هي في الأساس آلة موسيقية. إذا كانت هناك كتلة في مجرى الهواء أو الرئتين ، فقد تعيق الهواء الذي تتنفسه وتخرجه، يؤدي هذا الانسداد إلى تغيير في تدفق الهواء الذي تتنفسه والنتيجة النهائية هي صوت مسموع .

6 - الحمى المستمرة:

يمكن أن تحدث الحمى بسبب العديد من الأشياء المختلفة ، سرطان الرئة يمكن أن يسبب الحمى عن طريق التسبب في الالتهاب وإفراز السيتوكينات المؤيدة للالتهابات ، وهي جزيئات صغيرة تنظم جهاز المناعة،كما يمكن لسرطان الرئة أن يسد المسالك الهوائية ويسبب العدوى.

7 - التعرق المفرط وخاصة في الليل:

يمكن أن يسبب سرطان الرئة التعرق المفرط من خلال التسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، هذا لأن الخلايا السرطانية تستهلك طاقة أكثر وتنتج حرارة أكثر من الخلايا الطبيعية وتتسبب في إطلاق السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، التعرق هو طريقة جسمك في محاولة التهدئة.

8 - فقدان الوزن غير المبرر:

إن فقدان الوزن هو عرض شائع للعديد من الحالات الطبية المختلفة ، يتسبب سرطان الرئة في فقدان الوزن لأن السرطان يحول العناصر الغذائية إلى نفسه ، مما يؤدي إلى تجويع الجسم.