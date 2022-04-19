شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك صحى فى رمضان.. بيض مسلوق وجبنة بالطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البيض المسلوق من الاكلات الصحية التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقه الطيب وفوائده المتعددة لذلك ينصح الخليج 365 بتناول البيض المسلوق فى سحور رمضان مع اضافة الجبنة بالطماطم على سفرة السحور.

وحسب ما ذكره موقع healthifyme فأن البيض المسلوق له فوائد عديدة على صحة الجسم وهى:

1.البيض المسلوق من الأطعمة الغنية بالبروتين، نظرًا لأن البروتينات هي اللبنات الأساسية لأجسامنا ، فإنها تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على قوة العضلات والأنسجة وإصلاحها، و تحتوي البيضة المسلوقة على 6.3 جرام من البروتين.

و تشير الدراسات إلى أن البروتين الموجود في البيض المسلوق له فائدة كبيرة لأنه يشمل جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، و تساعد هذه الأحماض في نمو العضلات والتعافي والمحافظة عليها.

2. الكولين من العناصر الغذائية التي لا يعرفها معظم الناس ، على الرغم من أنها عنصر أساسي. إنه أمر بالغ الأهمية لتخليق الغشاء السيتوبلازمي. كما أن لها دورًا في إنشاء إشارات كيميائية في الدماغ، يمكن أن يكون لنقص مادة الكولين أعراض مدمرة ، لكنه غير شائع لحسن الحظ. الكولين وفير في البيض، حيث تحتوي كل بيضة مسلوقة على أكثر من 100 مجم من مادة الكولين.

3. يعد صفار البيض من الأطعمة القليلة جدًا التي تحتوي على فيتامين د بشكل طبيعي، و تحتوي بيضتان مسلوقتان على 82٪ من استهلاكك اليومي الضروري لفيتامين د ، مما يجعلها مورداً أساسياً لهذا الفيتامين.

يمتص فيتامين د الكالسيوم والفوسفور لذلك فإن فيتامين د ضروري للحفاظ على قوة العظام والأسنان. يدعم فيتامين د أيضًا الحفاظ على وظيفة العضلات والمناعة.

4. البيض المسلوق من أفضل بدائل الوجبات لفقدان الوزن فهي منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية وعالية الجودة في البروتين بالإضافة إلى ذلك ، تساهم مستويات الشبع العالية في البيض في زيادة الشعور بالامتلاء وتقليل الجوع وتقليل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات. لذلك ستكون أقل إغراء لتناول وجبة خفيفة في منتصف بعد الظهر.

5. البيض المسلوق غني بالبروتين عالي الجودة، لذلك فهي تجعلها إضافة ممتازة للوجبات التي تساعد الناس على إنقاص الوزن بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد تناول البيض المسلوق أيضًا في تقليل تقلبات الجلوكوز ونتيجة لذلك ، فإنه يصحح أنماط المدخول الغذائي ويساعد المرء على الحفاظ على لياقته.

6. على الرغم من أن الأسماك هي أحد أشهر مصادر أوميغا 3 ، إلا أن البيض المسلوق مصدر ممتاز بشكل خاص للدهون الصحية ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تناول المأكولات البحرية.

كما يتعبر فيتامين د والزنك والحديد والكالسيوم وفيتامين ب وفيرة في البيض المسلوق. بالإضافة إلى أنها غنية بالبروتين الذي يساعد على تقوية العضلات والعظام. علاوة على ذلك ، تساعد الصفات المضادة للأكسدة والالتهابات الموجودة في هذه البيض لوتين وزياكسانثين في الحفاظ على صحة العين.