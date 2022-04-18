شكرا لقرائتكم خبر عن 4 زيوت فى مطبخك تطلق مواد كيميائية سامة مرتبطة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل السرطان صدارة الاهتمامات الطبية، ولحسن الحظ، كشف الباحثون النقاب عن عدد كبير من عوامل الخطر حتى الآن، والدور المسبب للنظام الغذائي الذي أصبح موضع تركيز حاد، بعض المركبات الجينية المشتقة من 4 زيوت طبيعية يمكن أن تكون سامة للجسم، لهذا السبب، من الأفضل تجنب أربعة زيوت نباتية عند قلي الأطعمة.

عند تسخينها، تؤدي زيوت الذرة وعباد الشمس والنخيل وفول الصويا إلى إطلاق مواد كيميائية تعرف باسم الألدهيدات - والتي تم ربطها بأنواع مختلفة من السرطان، تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات السامة قد تعزز أكسدة الشبكية وتحولها إلى حمض الريتينويك.

وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية وبقائها على قيد الحياة، على عكس الزيوت الأخرى ، يمكن تسخين زيت عباد الشمس إلى درجات حرارة أعلى قبل أن يبدأ في التدخين.

ومع ذلك ، فإن الزيت وفير في الدهون المتعددة غير المشبعة التي تتحلل إلى ألدهيدات عند تعرضها للحرارة.

يجب أن يكون الطعم والرائحة السيئين للألدهيدات بمثابة رادع لاستهلاكها ، لكن تناول الزيت الساخن على أي حال قد يؤدي إلى نتائج صحية ضارة.

في بحث مبكر أجرته جامعة ديمونفورت وفقا لموقع " express"، وجد الباحثون أن الوجبات المقلية بالزيوت النباتية تحتوي على ألدهيدات أكثر 200 مرة من الكمية اليومية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أن الطهي بزيت الزيتون وشحم الخنزير والزبدة أنتج كميات أقل بكثير من الألدهيدات، تشير النتائج إلى أن زيت جوز الهند قد يكون الأكثر صحة من بين جميع الزيوت.

ومع ذلك ، فقد نصحت الهيئات الصحية تاريخيًا بعدم الاستهلاك المنتظم للدهون المشبعة لأنها مرتبطة بشكل مباشر بعلامات لأمراض القلب مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

علاوة على ذلك ، تشير بعض الدراسات الوبائية إلى عدم وجود دليل مقنع على أن التعرض للألدهيدات يسبب السرطان لدى البشر.

حتى أن الصندوق العالمي لأبحاث السرطان يشير إلى أن تناول كميات صغيرة من الزيوت قد يوفر بدلاً من ذلك فوائد صحية من خلال مساعدة الجسم على امتصاص الفيتامينات.

سلط بحث منفصل الضوء على مخاطر إضافية تأتي مع إعادة استخدام زيوت الطهي، محذرة من أن ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

وذلك لأن الزيوت المتحللة قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق الطفرات وتغيير الجينات التي تؤدي إلى انتشار السرطان، من ناحية أخرى، تميل الزيوت التي تتكون من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المشبعة إلى أن تكون أكثر استقرارًا للحرارة.

وتشمل هذه بذور اللفت وزيت الزيتون ، وكلاهما يحتوي على مستويات أعلى من الدهون الأحادية غير المشبعة مثل حمض الأوليك.

سلط بحث منفصل الضوء على مخاطر إضافية تأتي مع إعادة استخدام زيوت الطهي ، محذرة من أن ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، وذلك لأن الزيوت المتحللة قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق الطفرات وتغيير الجينات التي تؤدي إلى انتشار السرطان.

من ناحية أخرى ، تميل الزيوت التي تتكون من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المشبعة إلى أن تكون أكثر استقرارًا للحرارة، وتشمل هذه بذور اللفت وزيت الزيتون ، وكلاهما يحتوي على مستويات أعلى من الدهون الأحادية غير المشبعة مثل حمض الأوليك.