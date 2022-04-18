إذا كنت تعاني من الجوع المستمر.. إليك طرق العلاج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:16 مساءً - الجوع المستمر قد يكون أحد الأسباب المرضية التي تحتاج إلى علاج أو يكون نتيجة لأسباب تتعلق بالحياة اليومية مثل القلق.

وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الجوع المستمر رغم تناول الطعام، وهذا قد يدل على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى علاج أو مشكلة في الروتين الحياتي اليومي، إليكم أهم أسباب الجوع المستمر وكيفية علاجه.

قد يرتبط الجوع المستمر بوجود مشكلة في الغدة الدرقية وخاصة فرط نشاط الغدة، والذي يؤدي إلى حرق الدهون بالجسم بشكل سريع، كما أنه يزيد من معدلات الأيض مما يؤدي إلى الجوع.

قلة النوم

عدم الحصول على النوم الكافي يوميًا يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الصحة ويعرقل العديد من وظائف الجسم، حيث أنه يؤثر على مستوى هرمونات الجوع في الجسم، والجدير بالذكر أن من يعانون من الأرق يكونون أكثر عرضة للشعور بالجوع المستمر.

اتباع الحميات الغذائية

عند اتباع نظام غذائي مقيد السعرات الحرارية يمكنه أن يؤدي إلى الشعور بالجوع المستمر، حيث أن استهلاك السعرات الحرارية أقل مما يحرقه الجسم، وهذا يؤدي إلى إنتاج هرمون غريلين وهو الهرمون الخاص بزيادة الشعور بالجوع.

الأدوية

يوجد بعض أنواع الأدوية التي من الممكن أن تؤثر على عملية التمثيل الغذائي بالجسم، ومنها أدوية الاكتئاب ومضادات الذهان.

الإصابة بعدوى الطفيليات:

إذا كنت تعاني من الجوع المستمر فمن الممكن أن تكون مصابا بنوع من عدوى الطفيليات مثل الديدان الشريطية والتي تؤدي إلى امتصاص العناصر الغذائية الضرورية للجسم، وبالتالي يشعر الإنسان بالجوع.

جفاف الجسم

عدم تناول الكمية المناسبة من الماء خلال اليوم يؤثر على صحة الجسم بشكل عام، مما قد يعرضه إلى الإصابة بالجفاف والذي يعد من أكثر الأسباب التي تتسبب في الشعور بالجوع بعد الأكل.

مرض السكري

عند الإصابة بمرض السكري يكون هناك صعوبة في وصول الجلوكوز إلى خلايا الجسم مما يؤدي إلى زيادة إدرار البول، وهذا يتسبب في سرعة الشعور بالجوع بعد تناول الطعام.

تناول الكربوهيدرات المكررة

من أكثر مصادر الكربوهيدرات المكررة استهلاكًا هو الدقيق والذي يدخل في الكثير من أنواع الأطعمة مثل المخبوزات والحلوى التي يسهُل هضمها بسرعة، لأنها لا تحتوي على الألياف مما يتسبب في الشعور بالجوع بعد الأكل.

هل جرثومة المعدة تسبب الجوع المستمر؟

جرثومة المعدة نوع من البكتيريا التي تنمو داخل الجهاز الهضمي والتي تتسبب في العديد من الأعراض المختلفة ومن ضمنها عدم الشعور بالجوع، ولكن قد يشعر الإنسان بالجوع الشديد عند الإستيقاظ من النوم فقط عند إصابته بجرثومة المعدة.

علاج الجوع المستمر

حتى يتم علاج الجوع المستمر يجب عمل الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من إذا كنت تعاني من الغدة الدرقية أو مرض السكري أو العدوى الطفيلية والتي تحتاج إلى علاج طبي تحت إشراف طبيب متخصص، ويوجد بعض النصائح التي تساعد في علاج الجوع المستمر وهي كما يلي.

– عليك الحرص على شرب كمية وفيرة من الماء يوميًا مما يؤدي إلى ضبط الشهية.

– تناول الأطعمة الغنية بالألياف والتي تساعد على إمتلاء المعدة والبطء في الهضم.

الأطعمة الدهنية تقتل الإحساس بالشبع

– من المهم الحرص على تناول الطعام بتركيز مع المضغ الجيد وهذا يقلل من الشهية للأكل.

– تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والتي تساعد في تعزيز الشعور بالشبع والإمتلاء، كما أنها تحافظ على الكتلة العضلية للجسم.

– الحصول على قسط كاف من النوم فما يتراوح بين 6 إلى 8 ساعات متصلة يوميًا.

– التقليل من التوتر والقلق مما يجعل هرمون الكورتيزول في مستوياته الطبيعية، وهذا يقلل من الشعور بالجوع المستمر.