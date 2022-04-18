مشاكل تواجه المدخنين اثناء النوم.. ابرزها انقطاع النفس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 56 دقيقة

يعد إدمان التدخين من المشكلات المزعجة التي تواجه عدد كبير من الأشخاص، والتي أثبتت العديد من الدراسات على المخاطر الصحية للتدخين التي تؤدي إلى الوفاة.

وكشفت الدراسات مؤخراً عن تأثير الإدمان على النيكوتين على صحة النوم، واشارت الى أنه قد تكون سببا في عدم انتظام ساعات النوم، لأنّ النيكوتين محفّز، وقد يودي إلى اضطرابات في النوم اذا تم تناوله قبل الخلود الى النوم مباشرة.

وقد رُبط التدخين بخلل في تركيبة النوم الأساسية، وهي مفتاح مراحل النوم التي تحصل خلال الليل، وقد أظهرت بعض الأبحاث أنّ المدخنين يواجهون الأمور التالية:

1-يواجهون تقطعا في النوم ما يودي إلى الأرق.

2-يستغرقون وقتاً أطول ليناموا.

3-ينامون وقتاً أقل.

4-لا يحصلون على نوم عميق.

5-يشتكون من صعوبة النوم والبقاء مستيقظين خلال الليل.

ومن الجدير ذكره، ان الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدا يحصلون على نوعية نوم أفضل.

الشخير وانقطاع النفس

وتوصلت بعض الأبحاث الى دلائل تفيد بأن التدخين يزيد من حدة الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم، وهذا مرده الى المواد الكيميائية الضارة والملوثات الموجودة في السجائر، والتي تؤدي الى انتفاخ في مجرى الهواء، ولا سيما الأنسجة في الانف والمريء.