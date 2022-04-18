إرشادات مهمة جداً قبل اسبوع من “منظار القولون”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشكلات القولون المزعجة، والتي يلجأ بسببها الكثير من الأطباء لإجراء ما يعرف بمنظار القولون ويكون غماً بهدف التشخيص، أو كأداة علاجية، إن وُجدت بعض الأنسجة الزائدة أو الأورام الحميدة التي يتطلب استئصالها، وقد يأخذ أيضاً خزعات أو عينات ويرسلها للمعمل للفحص لاحقاً، وقد يكون للاطمئنان فقط.

وينصح الأطباء بمجموعة من الإرشادات قبل أسبوع واحد من موعد منظار القولون، أبرزها التغييرات الغذائية وتعد هذه الخطوة مهمة جداً في التحضير قبل منظار القولون، بينها:

1- عدم تناول الحبوب والتي تشمل”الأرز، والشوفان، والقمح، ونواة الذرة”.

2- تجنب تناول الفواكه والخضروات اللينة.

3- التوقف عن تناول الأدوية التي يمكن أن تزيد من خطر التعرض للنزيف، مثل الأدوية المميعة للدم، والأدوية المضادة للالتهابات.

4- وقبل يومان من التحضير يوصي الأطباء بشرب الكثير من الماء والسوائل التي تساهم في تليين الأمعاء وضمان عدم جفافها أثناء عملية التنظير، والابتعاد عن تناول أي أطعمة مصبوغة باللون الأحمر أو البرتقالي والتي يمكن أن تسبب تغير في لون القولون.

5- وخلال أخر 24 من إجراء منظار القولون، ينصح بشرب السوائل الصافية فقط مشل الماء والشاي.

6- كما ينصح بتناول الدواء الملين من فترة الظهيرة أو وفقاً للوقت الذي يحدده الطبيب.

7- لابد أن يكون هناك مرافق للمريض بعد إجراء عملية المنظار للتمكن من مساعدته في العودة إلى المنزل.

8- يوصي الطبيب بالتوقف عن تناول الأدوية المضادة للتجلط بعد المنظار في حالة إزالة بعض الزوائد من القولون، أو أخذ عينة للفحص.