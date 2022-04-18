هذا ما يحدث عند تناول التمر يوميا!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يأتي التمر في مقدمة الأطعمة الأساسية التي يتم تناولها خلال شهر رمضان الكريم على مائدة الإفطار بشكل يومي. فما تأثير هذه العادة اليومية على الجسم.

نعرض لكم أهم فوائد تناول التمر يوميا، وفقا لما جاء فى موقع “microgreens”

خفض مستوى الكوليسترول

يتزايد مستوى الكوليسترول لدى السكان يومًا بعد يوم بسبب الوجبات السريعة والدسمة مما يعرض الانسان لمشاكل صحية عديدة منها أمراض القلب ، ويلعب التمر دور جيد فى علاج الكوليسترول المرتفع.

غني بمضادات الأكسدة

وجد العلماء أن التمر يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة الجذور الحرة من الخلايا وبالتالي حماية الجسم من أمراض كثيرة أبرزها السرطان وبعض أمراض القلب.

تقوية العظام

يساعد النحاس والمغنيسيوم والسيلينيوم الموجود في التمر العظام على الابتعاد عن أي اضطرابات متعلقة بالعظام وغني بفيتامين K الذي يساعد في تخثر الدم واستقلاب العظام.

يخفض الإصابة بمرض السكري

مرض السكري هو أحد أكثر الأمراض شيوعًا ويمكن أن يساعدك تناول التمر يوميًا في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري عن طريق تقليل مستويات السكر في الدم والدهون. يساعد البشرة على التوهج

يساعد التمر في الحصول على بشرة متوهجة ومشرقة مشعة بالنضارة فحسب كما يحتوي على بعض الخصائص المضادة للشيخوخة مما يساعدك في الحفاظ على الشباب فترة أطول.

فوائد إضافية هناك العديد من الفوائد لتناول التمر يوميًا ، مثل أنه يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في السكر ، وتسريع إنقاص الوزن ورفع المناعة وتحسين الهضم .