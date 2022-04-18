الصحة العقلية تؤثر على فرص الإصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، ولديهم تاريخ من حالات نفسية معينة، يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بالأمراض.

وأشار باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة إلى أن الخطر قد يكون مرتبطًا بضعف الاستجابة المناعية وكذلك السلوكيات المحفوفة بالمخاطر المرتبطة ببعض الاضطرابات. ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Network Open يوم الخميس، أن المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من تعاطي المخدرات والاضطرابات الذهنية والاضطراب ثنائي القطب واضطراب التكيف والقلق، واجهوا مخاطر متزايدة تصل إلى 24 في المائة لاختراق كورونا.

وقال الباحثون إن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، كانت المخاطر أعلى بنسبة 11 في المائة من أولئك الذين ليس لديهم تاريخ نفسي، قاموا بتتبع البيانات من أكثر من 2.5 ألف من مرضى وزارة شؤون المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، الذين أكملوا نظام اللقاح الخاص بهم وخضعوا لاختبار واحد على الأقل لـ SARS-CoV-2.

أكثر من نصف (51.4 في المائة) من المرضى تلقوا تشخيصًا نفسيًا واحدًا على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية و 14.8 في المائة طوروا اختراقًا لمرض كوفيد، أكده اختبار إيجابي.

وقال كبير مؤلفي الدراسة أويف أودونوفان من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: “لا يمكن تفسير الاضطرابات بالكامل من خلال العوامل الاجتماعية والديموغرافية أو الظروف الموجودة مسبقًا.”

وقال أودونوفان في بيان “لديهم حماية أقل للمتغيرات الأحدث”. وكان متوسط عمر المشاركين البالغ 263.697 عام 66 وكان 90.8 في المائة من الذكور، قال الباحثون بشكل عام إن المشاركين الذين يعانون من اضطرابات نفسية لديهم خطر متزايد بنسبة 3 في المائة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في عام 2021 ، عند تعديلهم لكل من العوامل الديموغرافية والظروف الموجودة مسبقًا ، مقارنة بالمشاركين الذين ليس لديهم تاريخ نفسي. ومع ذلك ، فإن الخطر كان أعلى بنسبة 24 في المائة لمن هم فوق 65 عامًا مع تعاطي المخدرات ، و 23 في المائة أعلى لأولئك الذين يعانون من اضطرابات ذهانية ، و 16 في المائة للاضطراب ثنائي القطب ، و 14 في المائة لاضطراب التكيف و 12 في المائة للقلق ، على حد قولهم. .

بالنظر إلى زيادة معدل الإصابة بالعدوى المفاجئة بين الشباب، أظهرت الدراسة تأثيرات أقل بشكل ملحوظ في مجموعة أقل من 65 عامًا، وقال الباحثون إن المخاطر كانت أقل بنسبة 10 في المائة لدى المشاركين الذين يعانون من اضطرابات ذهنية مقارنة بمن لا يعانون من تشخيص نفسي، يرجع هذا الانخفاض إلى احتمال انخفاض التنشئة الاجتماعية بين الشباب المصابين باضطرابات ذهنية مقارنة بكبار السن الذين “قد يكونون أقل انعزالًا اجتماعيًا بسبب العبء الأكبر من اعتلال صحتهم والاتصال بمقدمي الرعاية.”

وقالت كريستين نيشيمي، مؤلفة الدراسة الأولى من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إنه بسبب “انخفاض الاستجابة المناعية للقاح المرتبط ببعض الاضطرابات النفسية، والتي قد تكون أكثر أهمية لدى كبار السن”، أشارت إلى أنه من الممكن أيضًا أن كبار السن الذين يعانون من اضطرابات نفسية “قد يحتاجون إلى رعاية شخصية أكثر تواترًا، مما قد يزيد من تفاعلهم مع نظام الرعاية الصحية” تم أيضًا حساب مخاطر الاختراق للحالات غير النفسية الأخرى وتعديلها لعوامل مثل السمنة وحالة التدخين، بالإضافة إلى الحالات الأساسية الأخرى. ووجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن لديهم مخاطر متزايدة بنسبة 23 في المائة، مقارنة بـ 20 في المائة لفيروس نقص المناعة البشرية، و 19 في المائة لأمراض القلب والأوعية الدموية ، و 18 في المائة لمرض الانسداد الرئوي المزمن ، و 13 في المائة لتوقف التنفس أثناء النوم. وقال أودونوفان إن هذا يدل على أن بعض الحالات النفسية، لا سيما في المجموعة التي تزيد أعمارها عن 65 عامًا، تواجه مخاطر تتساوى مع الحالات الأخرى. وأضافت أن “الصحة العقلية مهمة يجب وضعها في الاعتبار بالاقتران مع عوامل الخطر الأخرى ويجب إعطاء الأولوية لبعض المرضى من أجل التعزيزات وغيرها من الجهود الوقائية الحاسمة”.