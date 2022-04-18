هل المشي ينحف الجسم كامل؟

بيروت - نادين محمد - هل رياضة المشي تنحف كامل الجسم؟

الإجابة بكل بساطة، نعم! ولكن ليست بمفردها، إذ إن رياضة المشي تساهم في تنحيف كامل الجسم، على أن ترفق بنظام غذائي صحي ومتوازن. هذا ليس الشرط الوحيد لتحقيق الهدف منها، بل هناك بعض الإرشادات التي يشدد الأطباء وخبراء التغذية على التقيد بها، سنطلعك عليها سيدتي في هذا المقال، وبالتفصيل.





أسلوب الحياة المتبع والذي يخلو من ممارسة أي نوع من الرياضة، من بينها المشي، أسلوب غير صحي على الإطلاق، قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل أمراض القلب، الاكتئاب والتوتر، ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم، السكري، ارتفاع مستوى ضغط الدم، هذا إضافة إلى هشاشة العظام، لذا يؤكد الأطباء على ضرورة ممارسة رياضة المشي لتجنب هذه الأمراض. أما بالنسبة لتنحيف الجسم، يعتبر المشي من أكثر أنواع الرياضات المحبذة، إذ لا تحتاج إلى معدات أو الالتحاق بنادٍ رياضي، ويمكن القيام بها داخل المنزل وفي الهواء الطلق.

فوائد المشي لتنحيف الجسم



• يساعد المشي في حرق ما يقارب 100 إلى 300 سعرة حرارية في ½ ساعة الأولى، ويتضاعف هذا المعدل عند المشي لمدة ساعة في اليوم.

• يقوي عضلات الجسم.

• يساعد في تخسيس وزن الجسم كاملاً والحفاظ على الوزن المفقود.

• يحسن المزاج ويخفف من حدة التوتر.

نصائح لتنحيف كامل الجسم بالمشي



• يجب ممارسة رياضة المشي يومياً، على أن تستهل بـ 30 دقيقة وتتضاعف تدريجياً.

• قد لا يتسنى للبعض أن يمارس رياضة المشي يومياً، لكن بالمقابل، يجب عدم تفويت أكثر من يوم خلال الأسبوع.

• الحرص على تعويض اليوم الذي لم تتم فيه ممارسة المشي بزيادة السرعة أو المدة أو الاثنتين.

• في حال عدم التمكن من المشي لمدة متواصلة خلال اليوم، يمكن تقسيم المدة على مدار اليوم، كـ 10 دقائق متواصلة خلال اليوم ولكن بوتيرة سريعة، لأن المشي السريع وإن كان بفترات متقطعة يعادل المشي لمدة متواصلة بوتيرة أقل.

• ارتداء سترة ثقيلة أثناء المشي أو حزام، الأمر الذي يحفز الجسم على بذل مجهود أكبر أثناء المشي، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية.

• النظر إلى الأمام خلال ممارسة المشي والتركيز على مسافة الخطوات.

• خلال المشي، ينصح بشد عضلات البطن والأرداف.

• يمكن القيام ببعض التمارين الإضافية أثناء رياضة المشي، كتمارين الضغط والقرفصاء أو ما يسمّى بالسكوات Squat.

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