الدهون المشبّعة سببٌ لزيادة الوزن والكوليسترول.. كيف نتجنّبها؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - منذ 8 دقائق

سواء أكنتم تحاولون خفض الوزن، أو تخفيف مستويات الكوليسترول الضار LDL، أو ببساطة اتباع نظام غذائي صديق للقلب، إنّ تخفيف استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة هو فكرة جيدة. وفيما قد تكونون على علم ببعض الاطعمة التي تحتو ي على مستويات عالية من هذه الدهون كاللحوم والجبن، فإنّ أنواعا اخرى مثل المثلجات ومبيضات القهوة قد تفاجئكم.

الأطعمة الغنية بالبروتين تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة

منتجات اللحوم المختلفة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة،من بينها:

-الخنزير

-لحم البقر

-النقانق

-هوت دوغ

-اللحوم المعالجة

مع العلم، ان اتباع نظام غذائي لخفض الكوليسترول لا يمنع من تناول اللحوم الحيوانية بشكل كامل، غير ان استهلاك هذه المنتجات في كل وجبة قد يرفع نسب الكوليسترول.

بدائل صحية

بدائل البروتين الآتية تعد خيارا أفضل، في حال كان الشخص يبحث عن تخفيض الدهون المشبعة:

-الفاصوليا

-الأسماك

-المكسرات

الدجاج والحبش(من دون جلد)

-منجات السويا مثل التوفو.

مشتقات الحليب عالية الدهون المشبعة

يمكن لمشتقات الحليب أيضا أن تدخل دهونا مشبعة اضافية الى النظام الغذائي، من بينها:

-الجبن

-الكريما

-المثلجات

-الحليب الكامل الدسم

ولمّا كان استهلاك منتجات الحليب مسببًا لزيادة الدهون المشبعة، فينصح بالانتباه الى كميات هذه المنتجات التي تضاف الى طعامك او مشروباتك المفضلة، كمبيّض القهوة أو الزبدة.