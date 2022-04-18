مشروبات تحافظ على صحة قلبك في رمضان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - تعدّ العصائر في شهر رمضان مكون أساسي في سفرة رمضان، حيث لا تخلو أي سفرة منها.

ويتطلب تعويض فترة الامتناع عن المياه طوال هذه المدة، مشروبات خاصة تمدهم بالطاقة وتعزز من قوتهم.

وينصح الأطباء بالطبع باستشارة الطبيب الخاص قبل أخذ قرار الصيام، ولكن في حالة صيامك الشهر، نقدم لك مجموعة مشروبات تحافظ على قوة قلبك.

1- عصير الرمان

الرمان من أفضل الفاكهة لصحة القلب، إذ يمتلك خواص مضادة للأكسدة تمنع تصلب وضيق الشرايين التي تجلب الدم إلى القلب.

ويمتاز أيضاً عصير الرمان بقدرته على خفض ضغط الدم، وتنشيط الدورة الدموية وتقليل الالتهاب.

2- القهوة

أظهرت الدراسات أن القهوة لها فائدة قوية بالنسبة لمرضى القلب، إذ إن تناول كوبي قهوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بمرض القلب.

وأوضح خبراء الصحة أن السبب هو احتواء القهوة على مواد مضادة للأكسدة لها فائدة في تقليل الالتهاب، ولكن على الجانب الآخر قد تؤثر القهوة على النوم والانتباه لذا لا ينصح بها كخيار أول.

3- عصير الطماطم

صير الطماطم غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في مكافحة أمراض القلب.

ويحتوي عصير الطماطم على فيتامينات C وE وحديد ومغنيسيوم وبوتاسيوم، وهي عناصر يحتاجها جسمك للحفاظ على تدفق الدم وإزالة الصوديوم الزائد من الجسم.

وتعد الطماطم أيضًا مصدرًا لا يصدق للليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تقوية الشرايين، ويقلل من نسبة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

4- عصير الخضروات

تعتبر خلطات عصير الخضار خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يعرفون أنهم بحاجة إلى تناول الخضروات ولكنهم لا يحبون طعمها.

جرب مزج الخضروات الخضراء الصحية للقلب مع الفواكه والمحليات الطبيعية مثل العسل، وللبدء، اختر عصيرًا كالتفاح أو البرتقال وامزجه بالحمضيات، مثل السبانخ أو اللفت، وكلاهما من الأطعمة الفائقة لصحة القلب بفضل المستويات العالية من الكالسيوم والحديد التي تقلل الالتهابات.

5- سموذي

يمكن أن تكون العصائر مفيدة جدًا للقلب، خاصةً إذا كانت مصنوعة من المكونات الصحيحة.

إذا كنت تحب الأشياء السكرية، فابدأ بالفواكه ذات القشرة الداكنة مثل التوت أو الرمان، وإذا كنت تحب المشروبات اللاذعة، جرب عصير الليمون الأخضر.

ولتحقيق أقصى قدر من التأثير، اصنع مزيجًا من الأطعمة الخارقة مثل السبانخ وبذور الشيا المليئة بأحماض أوميجا 3 التي تحمي القلب؛ فهي طريقة مستساغة لتضمين الطعام الصحي في أي نظام غذائي تقريبًا.