هذه الأعراض تحذرك من السكتة القلبية قبل حدوثها بشهر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - منذ 38 دقيقة

الأزمات القلبية من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الناس بشكل مفاجئ، وقد تكون عواقبها الموت.

وتبدأ أعراض الأزمات القلبية قبل شهر من حدوثها، على عكس ما يتصور أغلبنا أنها مفاجأة.

ورصد موقع “أطلس اوبسكيور” الأمريكي أبرز أعراض الأزمة القلبية قبل حدوثها، وهي:

1- التعب

التعب غير المعتاد هو أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى نوبة قلبية وشيكة، والنساء أكثر عرضة للإبلاغ عن هذا العرض.

ويشعر المريض بأن النشاط البدني أو الذهني ليس سبباً للإرهاق، حيث يزداد التعب مع نهاية اليوم، ويكون هذا العرض واضحاً تماماً ولا يزول بالراحة، وفي بعض الأحيان يأتي من مجرد القيام بأعمال بسيطة مثل ترتيب السرير أو الاستحمام.

2- آلام البطن

من أكثر الأعراض شيوعاً قبل السكتة القلبية هي آلام في البطن، غثيان، معدة ممتلئة، الشعور بالانتفاخ، أو اضطراب في المعدة، وتحدث بين النساء والرجال.

يشعر المريض، أن أعراض آلام البطن وقتية، حيث تخف ثم تعود لفترات قصيرة من الزمن، وقد يؤدي التوتر الجسدي إلى تفاقم اضطرابات المعدة.

3- الأرق

يرتبط الأرق أيضاً بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وهو أكثر شيوعاً بين النساء، وغالبًا ما تشتمل سمات الأرق على مستوى عالٍ من القلق وغياب الذهن.

وتشمل الأعراض أيضاً صعوبة في الاستغراق في النوم وصعوبة الحفاظ عليه أو الاستيقاظ في الصباح الباكر.

4- ضيق التنفس

غالباً ما يحدث هذا العرض بين الرجال والنساء لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بنوبة قلبية، وهي عادة ما تكون علامة تحذير لحالة طبية.

5- ضربات قلب غير منتظمة

يصاحب تخطي الضربات أو عدم انتظام ضربات القلب نوبة هلع وقلق، خاصة بين النساء، ويظهر هذا العرض بشكل غير متوقع.

وقد تعطي التمارين البدنية حافزًا إضافيًا لزيادة معدل ضربات القلب، خاصة في حالات مرض تصلب الشرايين، ويشعر المريض بعدم انتظام ضربات القلب يستمر لمدة دقيقة إلى دقيقتين، إذا لم يتلاشى وبدأ يشتد يجب استدعاء الطبيب بسرعة.