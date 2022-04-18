منها السبانخ والشاي.. أغذية ومشروبات تحارب الكالسيوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

يلعب الكالسيوم دورا كبيرا في تقوية صحة القلب والعضلات والجهاز العصبي، فهو معدناً غذائياً يحتاجه الجسم لبناء عظام وأسنان قوية، كما أنه يساعد الدم على التخثر الطبيعي وتعزيز صحة العضلات والأعصاب.

ويؤدي عدم حصول الجسم على ما يكفي من الكالسيوم إلى زيادة معدل ترقق العظام. فإذا لم يحصل الإنسان على كمية وافية من الكالسيوم يبدأ جسمه باستخدام الكالسيوم المخزون في العظام فيؤدي ذلك إلى تقلص كتلة العظام ويجعل الفرد عرضةً للإصابة بهشاشة العظام، فضلًا عن أن عدم كفاية الكالسيوم في الجسم قد يزيد من ضغط الدم وبالتالي يزداد خطر إصابة الفرد بمرض ارتفاع ضغط الدم.

وقالت الجمعية الألمانية للتغذية إن بعض الأغذية تُعيق امتصاص الكالسيوم كالأغذية المحتوية على حمض الأكساليك “Oxalic acid” مثل السبانخ والسلق والعديد من أصناف الشاي الأسود.

وأضافت الجمعية أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على الأغذية المحتوية على حمض الفيتيك “Phytic acid” كالأطعمة الغنية بالألياف، وخاصة في الطبقات الخارجية من الحبوب مثل الذرة والأرز والفاصولياء.

وحذرت الجمعية من أن نقص الكالسيوم في الجسم يرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام وضمورها وتخلخل الأسنان.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي إمداد الجسم بالكالسيوم بمعدل 1200 ميلجرام يوميا، وذلك من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل منتجات الألبان والخضراوات مثل البروكلي والكرنب والجرجير والمياه المعدنية.

ولمساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم ينبغي إمداده بفيتامين “د” على نحو كاف، وذلك من خلال التعرض لأشعة الشمس بقدر كاف وتناول الأغذية الغنية بفيتامين “د” مثل الأسماك الدهنية كالسلمون والرنجة والماكريل وزيت السمك وصفار البيض.