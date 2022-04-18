نقص الزنك.. كيف نكتشفه وما هي مخاطره على الجسم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - يعدّ الزنك معدنًا أساسيا موجودا في أنواع مختلفة من الطعام. وعدم تناول كميات كافية من هذا المعدن قد يسبب عددا من التداعيات الصحية،بما فيها تخفيف وظائف الجهاز المناعي، الاسهال وغيرها.

غير ان عوارض نقص الزنك في الجسم، لا تبدأ بالظهور الا بعد أشعر عديدة. و يكون هذا النقص ناتجا عن عدم تناول الزنك في النظام الغذائي، كما ان هناك امراضا أخرى قد تجعل الشخص أكثر عرضة لنقص الزنك.

تشخيص نقص الزنك قد يكون معقدا، لانه لا يظهر في فحص دم عادي. اذ ان مستويات الزنك، بالاضافة الى العوارض وتاريخ النظام الغذائي تساهم في تحديد نقصه في الجسم.

ويمكن تحسين العوارض من خلال تناول أطعمة تحتوي على الزنك.لكن، في بعض الحالات قد تكون المكملات ضرورة.

عوارض نقص الزنك

نقص الزنك قد يودي الى مجموعة من المشاكل، التي قد لا تكون واضخة على الفور. واذا كان الشخص يواجه نقصًا في هذا المعدن، قد يختبر بعضا من هذه العلامات:

-عوارض متكررة للرشح

-الاسهال

-تأخير في التحام الجروح

-جهاز مناعي ضعيف

-طفح جلدي

-انخفاض في الوزن

-خسارة الشعر

-صعوبة في التركيز

-ضعف جنسي

يذكر ان العديد من هذه العوارض المرتبطة بنقص الزنك، قد تكون مؤشرا الى نقص في عناصر غذائية أخرى ومشاكل صحية.

الأسباب

لعل السبب الرئيس في نقص معدن الزنك يكمن في عدم تناول أطعمة غنية بهذا المعدن.

غير انه في بعض الحالات، قد تلعب عوامل أخرى دورا في نقص الزنك، على الرغم من تناوله من الطعام. كما أن بعض الادوية وعناصر غذاىية أخرى قد تتدخل في عملية امتصاص الزنك.

وتتضمن هذه العوامل:

-اضطرابات صحية في الامعاء

-الادمان على الكحول

-السكري

-السرطان

وهناك عادات في الانظمة الغذائية قد تؤدي أيضا الى نقص في الزنك مثل:

-نظام نباتي يفتقر الى الزنك

-مكملات الحديد التي تتدخل في مستويات الزنك

طرق العلاج

قد يحتاج الشخص الى زيادة استهلاك الزنك من خلال نظام غذائي غني بهذا المعدن. لكن، في بعض الحالات يكون اللجوء الى المكملات أمرا ضروريا.

أما الكمية اليومية الموصى بها فهي على الشكل التالي:

– الأطفال تحت عمر الـ ٦ أشهر : ٢ ملغرام

-الاطفال بين ٧ و١٢ شهرا: ٣ نلغرام

-الأطفال بين سنة و٣ سنوات: ٣ ملغرام

-الأطفال بين ٤ و٨ سنوات: ٥ ملغرام

-الاطفال بين ٩ و١٣ سنة: ٨ ملغرام

– الاشخاص فوق عمر ال ١٤: ١١ ملغرام للذكور و٩ ملغرام للإناث.

والنساء الحوامل يترتب عليهن تناول ١٢ ملغرام من الزنك يوميا، أما النساء المرضعات فعليهنّ تناول ١٣ ملغرام يوميا.

ويحتوي المحار على كمية عالية مركزة من الزنك وهو يعد المصدر الأغنى بهذا المعدن.

أمّا الأطعمة الاخرى التي تحتوي على الزنك، فهي:

اللحوم والدجاج والأطعمة البحرية والمكسرات والفاصوليا ومشتقات الحليب.