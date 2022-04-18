4 مشروبات ديتوكس لإنقاص الوزن والتخلص من سموم الجسم

بيروت - نادين محمد - مشروبات ديتوكس عديدة يمكن تناولها بين الإفطار والسحور لتخليص الجسم من السموم وتنظيف الجسم، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تطرد السموم وتعزز التمثيل الغذائي.

أظهرت بعض الأنظمة الغذائية للتخلص من السموم -مثل حمية الليمون للتخلص من السموم- نتائج إيجابية في المساعدة على تخسيس الوزن وتحسين مقاومة الإنسولين.



ماء الديتوكس بالفراولة والقرفة لخسارة الوزن

ماذا تحتاجين؟

7-8 ثمار فراولة

عود قرفة

أوراق النعناع

لتر ماء

كيف تطبقين؟

قطعي الفراولة إلى نصفين وضعيها في برطمان، وضعي بعض أوراق النعناع وعود القرفة.

صبي لتراً من الماء في البرطمان، واحفظيه في الثلاجة طوال الليل وتناوليه بارداً لتجديد شباب جسمك.



تقول الأبحاث إن الفراولة قد تساعد في تعزيز إنتاج هرمونات الأديبونكتين واللبتين. قد يساعد هذان الهرمونان في حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي، وربما يساعدان في إنقاص الوزن.

تحتوي الفراولة على حمض إيلاجيك، وتشير الأبحاث إلى أن حمض الإلاجيك قد يساعد في التحكم في الوزن الزائد.

عصير الفواكه وجزر

عصير الفاكهة والجزر أفضل ديتوكس لإنقاص الوزن

ماذا تحتاجين؟

جزرة

فواكه مثل(التوت، البرقوق، التفاح/ الكمثرى، الفراولة، العنب، و/ أو الجريب فروت).

فلفل أسود

قليل من الملح

كيف تطبقين؟

ضعي الجزر والفواكه المقطعة في محضر الطعام، وأضيفي القليل من الملح والفلفل الأسود.

الفواكه والخضروات مثل الجزر والتوت والبرقوق والتفاح والكمثرى والفراولة والزبيب / العنب والجريب فروت مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن والألياف.

تساعد هذه الفاكهة والخضروات في منع زيادة الوزن بمحتواها العالي من الألياف (القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان)، وانخفاض نسبة السكر في الدم.



اللبن الرائب للتخلص من السموم

ماذا تحتاجين؟

اللبن / اللبن الرائب العادي

أوراق النعناع

أوراق الكزبرة

1/2 جزرة

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق بذور الكمون (محمص)

قليل من الملح

كيف تطبقين؟

صبي اللبن في وعاء، ويمكنك أيضاً مزج ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب، وقطعي القليل من أوراق النعناع وأوراق الكزبرة إلى قطع صغيرة وقطعي نصف جزرة إلى شرائح رقيقة، واخلطي الجزر والأعشاب مع اللبن الرائب، وأضيفي رشة ملح وقليلاً من مسحوق بذور الكمون المحمص وقلبي جيداً.

اللبن الرائب هو مصدر طبيعي للبروبيوتيك الذي يقوي الجهاز الهضمي. قد يؤدي تركيبته الغذائية وبكتيريا حمض اللاكتيك إلى تحسين صحة الأمعاء، والتحكم في الشهية، والمساعدة في إنقاص الوزن. ومع ذلك، لا يزال دور الزبادي في إنقاص الوزن مثيراً للجدل.



عصير الطماطم والكراث والخيار

مشروب التخلص من السموم من عصير الطماطم والكراث والخيار لفقدان الوزن.

ماذا تحتاجين؟

ثمرة طماطم

عود كراث

خيارة

أوراق النعناع



كيف تطبقين الوصفة؟

نقطع الطماطم والخيار والكراث ونقلبها في محضر الطعام، أضيفي القليل من أوراق النعناع.

تعتبر الطماطم مصدراً جيداً لمادة اللايكوبين، والتي لديها القدرة على المساعدة في إنقاص الوزن.

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