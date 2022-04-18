شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لتناول المزيد من الألياف فى طعامك.. منها تناول الفاكهة بقشرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الألياف هو عنصر غذائي أساسي ضروري لتنظيم وظائف الجسم مثل الهضم، والإفراز، وامتصاص التغذية، وما إلى ذلك، يمكن أن يؤدي عدم تناول الألياف بكميات كافية إلى الإضرار بالصحة العامة.

يوصي الخبراء بتناول الألياف بشكل يومي للحفاظ على المشاكل الصحية مثل الإمساك والانتفاخ والغازات وما إلى ذلك.

نصائح لتناول المزيد من الألياف

فيما يلي طرق بسيطة يمكنك من خلالها دمج المزيد من الألياف في نظامك الغذائي وفقا لموقع " healthline":

ابدأ صباحك بـالشوفان:

حبوب الشوفان غنية بالألياف، لا يمكن أن تساعدك إضافة الشوفان إلى نظامك الغذائي على بدء يومك بوجبة إفطار مغذية فحسب، بل يمكنها أيضًا زيادة كمية الألياف اليومية لجسمك.

أضف المكسرات وبذور إلى نظامك الغذائي:

ما الذي يمكن أن يكون وجبة خفيفة أفضل من حفنة من المكسرات والبذور؟ يمكن إضافة هذه الأطعمة الغنية بالألياف إلى النظام الغذائي اليومي في الأطباق والسلطات والحلويات وما إلى ذلك، وبصرف النظر عن كونها غنية بالألياف، فإن المكسرات والبذور غنية أيضًا بالبروتين.

تناول قشور الفاكهة والخضروات:

غالبًا ما نميل إلى التخلص من القشور المختلفة الفاكهة وخضروات التي نأكلها، ومع ذلك، فإن تناول الفاكهة والخضروات بقشرها، القشر يمكن أن يعزز محتواها من الألياف وبالتالي لا يجب إزالتها، لذلك في المرة القادمة التي تتناول فيها تفاحة أو خيارًا أو بطاطس، تأكد من غسلها جيدًا وتناولها بالقشر.

تناول وجبة خفيفة:

إذا كنت تحاول زيادة تناول الألياف يوميًا ، فاستبدل جميع الوجبات الخفيفة غير الصحية مثل رقائق البطاطس المقلية وما إلى ذلك بأطعمة صحية مثل الفشار.

تخلص من الحبوب المكررة وتناول الطعام الكامل:

مجموعة متنوعة من الأطعمة المكررة مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض وما إلى ذلك غير صحية ويمكن أن تزيد من زيادة الوزن، ومع ذلك، فإن استبدال هذه الأطعمة غير الصحية بمواد من الحبوب الكاملة مثل خبز الحبوب الكاملة يمكن أن يعزز الألياف والمحتوى الغذائي للوجبة.