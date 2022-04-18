شكرا لقرائتكم خبر عن تناول البيض يوميًا.. يدعم صحة العين والعظام والبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البيض من البروتينات المغذية ويمكن أن يوفر بعض الفوائد الصحية إذا كنت تستمتع به كل يوم، إنها مليئة بالبروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعدك على الشعور بالشبع والحيوية مهما كان يومك، فهو يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكولسترول، لذلك يجب أن تكون على دراية إذا كنت مصابًا بمرض في القلب أو معرض لخطر الإصابة به، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 70 سعرة حرارية و 6 جرامات من البروتين و 5 جرامات من الدهون و 0 جرام من الكربوهيدرات، يعد صفار البيض على وجه الخصوص مصدرًا للعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين ب 12 وفيتامين د والكولين وكلها مهمة لمساعدة أجسامنا على تحويل الطعام إلى طاقة يمكننا استخدامها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مزيج البروتين والدهون الصحية يمنح البيض بعض القوة للبقاء حتى تشعر بالشبع لفترة أطول.

لبشرة وشعر أكثر صحة

يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للعديد من فيتامينات ب ، بما في ذلك فيتامينات B2 و B5 و B12 كل هذه العناصر الغذائية لها وظائف عديدة في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على صحة الجلد والشعر ، جميع فيتامينات ب قابلة للذوبان في الماء ، مما يعني أنها لا تبقى في جسمك لفترة طويلة ولا يتم تخزينها بسهولة ، لذا فإن الاستهلاك المنتظم هو وسيلة جيدة للتأكد من أنك تلبي احتياجاتك، البيض غني أيضًا بالأحماض الأمينية (لبنات بناء البروتين) مثل الميثيونين الذي يمكن أن يساعد في تحسين لون البشرة ومرونتها وقوة الشعر والأظافر.

دعم صحة الدماغ

البيض غني بالمغذيات الدقيقة الكولين ، والذي يستخدم للمساعدة في تكوين أغشية الخلايا والناقلات العصبية المهمة في الجسم، الكولين مهم للذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات ووظيفة الجهاز العصبي العام ، لذلك فمن المنطقي أن عدم الحصول على ما يكفي قد يجعلك تشعر بالضباب (من بين أعراض أخرى أكثر حدة)، توفر بيضة واحدة حوالي 6٪ من احتياجاتنا اليومية من الكولين ، وبالتالي فإن تناول البيض يمكن أن يساعد في دعم صحة الدماغ .

دعم صحة العين

يحتوي صفار البيض على نوعين من الكاروتينات ، اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران مهمان لصحة العين، يلعبون دورًا مهمًا في نمو العين والرؤية الصحية، وتظهر الأبحاث أنها قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض العيون الشائعة المرتبطة بالعمر، تعتبر الخضروات الورقية الداكنة مصدرًا رائعًا آخر للوتين والزياكسانثين ، لذا يمكن أن تساعدك وصفات مثل الخردل المقلية مع البيض والثوم على مضاعفة الوزن.

صحة العظام

فيتامين د مهم للعديد من العمليات الجسدية، يساعد في تنظيم ضغط الدم ، ويقلل من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ويمكن أن يلعب دورًا إيجابيًا في الصحة العقلية، واحدة من أهم وظائف فيتامين (د) هي مساعدتنا في الحفاظ على صحة العظام، يقوم بذلك عن طريق تحسين امتصاص الكالسيوم في الأمعاء ، والمساعدة في الحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفور في نطاق يعزز نمو العظام بشكل صحي وإعادة تشكيل العظام، تحتوي بيضة واحدة على 6٪ من احتياجاتنا من فيتامين (د) ، لذا فإن إضافة واحدة إلى طبقك كل يوم يمكن أن يجني فوائد صحية للعظام.