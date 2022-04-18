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القاهرة - سامية سيد - المانجو من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، لكن تزيد المانجو ظهور حب الشباب، لكن يمكنك تناول المانجو دون الخوف من ظهور البثور وحب الشباب على وجهك بطرق عديدة، في هذا التقرير نتعرف على كيف تتجنب الإصابة بالبثور بعد تناول المانجو، بحسب موقع "health".

كيف تتجنب الإصابة بحب الشباب بعد تناول المانجو؟

أوضح خبراء التغذية أن كل ما عليك فعله هو نقع المانجو في الماء أولاً لتجنب الإصابة بحب الشباب بعد تناول المانجو.

لماذا تصاب بالبثور بعد تناول المانجو؟

يمكن إلقاء اللوم على خصائص المانجو المسببة للبثور على حمض الفيتيك الموجود فيه.

يولد حمض الفيتيك الموجود في المانجو حرارة في الجسم. يساعد نقعها في الماء في ترشيح وصول حمض الفيتيك هذا وجعلها أقل توليدًا للحرارة.

يحتوي السائل الأبيض الموجود في المانجو على حمض الفيتيك المضاد للمغذيات الذي يزعج امتصاص الفيتامينات والمعادن.

عادة ما يرفع المانجو درجة حرارة الجسم ، مما ينتج عنه توليد الحرارة لذلك ، فإن نقعها في الماء لمدة نصف ساعة على الأقل يقلل من خصائصها الحرارية.

فيما يلي ثلاث طرق لمنع الإصابة بحب الشباب بعد تناول المانجو:

1. تذكر أن تنقع المانجو مسبقًا لمدة ساعتين لمنع ظهور البثور بعد تناول المانجو.

2. قم أيضًا بتضمين كوب من الحليب النباتي أو الحليب المعتمد على منتجات الألبان في نظامك الغذائي عند تناول المانجو لموازنة حرارة الجسم.

3. تجنب خلط المانجو الناضجة مع الزبادي لأنها تزيد من حرارة الجسم.