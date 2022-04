شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء تغذية: اتباع نظام نباتى أفضل عادة للوقاية من مرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، يمكنك تقليل السكريات المضافة، ويمكنك إضافة المزيد من الفواكه والخضروات إلى نظامك الغذائي، ويمكنك الحفاظ على ممارسة روتينية منتظمة، ووجدت دراسة جديدة أن تناول نظام غذائي صحي نباتي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

أكدت دراسة نُشرت فيDiabetologia ، مجلة الرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري، التي أجريت لأكثر من 10 آلاف شخص، أن الأشخاص الذين تمسكوا بالنظم الغذائية النباتية، وخاصة أولئك الذين تتكون وجباتهم النباتية من أطعمة صحية، كانت مرتبطة بانخفاض احتمالات الإصابة بالمرض.

وحددت الدراسة أن ملامح مستقلب البلازما لأولئك الذين حافظوا على نظام غذائي صحي قائم على النباتات كانت مرتبطة بشكل أقوى بخطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2 من أولئك الذين كان نظامهم الغذائي النباتي غير صحي.

وقالت خبيرة التغذية الأمريكية جوليانا هيفر ومؤلفة كتاب The Choose You Now Diet ، إن النظام الغذائي النباتي فعالاً للغاية في تحسين مرض السكري من النوع 2، وهو التشخيص الذي يسبب معاناة هائلة لمئات الملايين من الناس حول العالم، موضحة أن اتباع نظام غذائي يتضمن مجموعة واسعة من الأطعمة المغذية يمكن أن يكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على صحتك .

وأضافت أنه يجب على الشخص الذى يتناول الطعام النباتي ألا يكون صارمًا على نفسه، فعندما نكون صارمين ولا نسمح لأنفسنا بالحصول على أشياء "غير صحية"، يمكن أن يخلق ذلك علاقة ضارة بالطعام ويقودنا إلى الرغبة فيه أكثر.