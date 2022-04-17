8 طرق منزلية وبأقل التالكيف لعلاج حموضة المعدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:23 مساءً - تعتبر مشكلة حموضة المعدة، أبرز المشاكل الشائعة للجهاز الهضمى، وتسبب أعراضًا مثل الغثيان والقيء والإمساك، ولعل السبب في الإصابة بالحموضة هو حدوث عن تهيج أنابيب الطعام بسبب حمض المعدة أو الصفراء وتسبب حرقة المعدة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فهذا أفضل طرق علاج الحموضة في المنزل بأقل التكاليف:

1. الريحان

يمتلك الريحان خصائص مهدئة قد تُوفر راحة فورية من حرقة المعدة.

استخدمه عن طريق غلي 4 أوراق من الريحان في 1 كوب من الماء لبضع دقائق، بعدها صفيه وتناوله دافئًا.

2. الشمر

نظرًا لفوائده المؤكدة للجهاز الهضمي فقد يُساعد تناول الشمر على تخفيف عسر الهضم والانتفاخ بفضل الزيوت الطيارة الموجودة به.

ويُمكنك الاستفادة منه عن طريق تناول 1 ملعقة منه بعد كل وجبة، أو إضافة 1 ملعقة صغيرة من الشمر إلى 1 كوب من الماء المغلي وتركها دقائق قبل أن تتناولها.

3. القرفة

تحتوي القرفة على عناصر فعالة قد تُحسن عملية الهضم وتُخفف الحموضة التي تحدث بعد تناول الطعام.

يتم استخدامها بإضافتها إلى 1 ملعقة صغيرة من العسل أو الماء وتناولها بعد الأكل مباشرة.

4. الزبادي

أيضًا الزبادي من الخيارات الطبيعية الشائعة التي يُمكن استهلاكها للتخفيف من مشكلة حموضة المعدة، وذلك لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك (Lactic acid) الذي يمتلك تأثيرات مهدئة للحموضة.

ويُمكنك الاكتفاء بتناوله لوحده، أو مع إضافة 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة أو رشة من الفلفل الأسود لكل كوب من الزبادي.

5. القرنفل

لطالما تم استخدام القرنفل في الطب الصيني التقليدي لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي بفضل خواصه المانعة لتكوين الغازات في البطن والمهدئة.

وإلى جانب إضافته إلى الأطباق التي من المحتمل أن تُسبب الحموضة يُمكن خلط كميات متساوية من الهيل المطحون والقرنفل المطحون وتناولها بعد الأكل.

6. الكمون

تعمل بذور الكمون على معادلة أحماض المعدة وتسكين الألم والمُساعدة على الهضم.

كل ما عليك فعله هو سحق 1 ملعقة كبيرة من بذور الكمون المحمصة، وإضافتها إلى كوب من الماء المغلي وشرب الشاي بعد كل وجبة.

7. الزنجبيل

يُعد الزنجبيل من مضادات الالتهابات والمعالجات الطبيعية لمشكلات الجهاز الهضمي.

يمكن مضغ شريحة من الزنجبيل، أو تناول 1 ملعقة من عصير الزنجبيل مرتين أو ثلاثة في اليوم، إذ إنها قد تكون كفيلة بعلاج الحموضة.

8. الموز

يحتوي الموز على مضادات حموضة طبيعية قد تُشكل حاجز ضد الارتداد الحمضي.

وباعتباره من أبسط العلاجات المنزلية فاكتفي بتناول 1 حبة من الموز يوميًا لتلافي حدوث الارتجاع الحمضي ولتخفيف الأعراض المصاحبة له.

نصائح تُساعد على علاج الحموضة في المنزل

امضغ العلكة عند الشعور بالحموضة؛ لأنها تزيد من إفراز اللعاب وبالتالي التخفيف من الحموضة.

تناول العشاء في غضون 3 ساعات قبل النوم لتفادي الحموضة.

تناول البصل المطبوخ بدلًا عن البصل النيء.

قسم الوجبات إلى وجبات أصغر بدلًا عن تناول وجبات كبيرة دفعة واحدة.

اتبع حمية منخفضة الكربوهيدرات لتخفيف أعراض الحموضة.

قلل من تناول الكحول والمشروبات الغازية والكافيين.

في حال ظهور هذه الأعراض فيجب طلب الرعاية الفورية:

صعوبة البلع.

ألم حاد في منطقة الصدر.

فقدان الوزن غير المبرر.

تغير لون البراز.

خروج دم مع القيء.