دراسة.. مرضى الربو والحساسية أكثر عرضة لأمراض القلب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:23 مساءً - تعتبر أمراض القلب والضغط من أولى مسببات الوفاة في العالم، ويعود ذلك الى مجموعة من العوامل من بينها العوامل الوراثية و اساليب الحياة التي ترتكز على عادات غير صحية كالافراط في تناول الطعام والتدخين والابتعاد عن الرياضة والنشاط.

في هذا الاطار، كشفت دراسة جديدة أنّ الأشخاص الذين يعانون من الربو أو الحساسية أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

فحص بيانات 10 آلاف شخص

وأظهرت نتائج الدراسة، بحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية، أن الباحثين فحصوا بيانات أكثر من 10 آلاف شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 و57 عاماً، سبق أن شاركوا في دراسة استقصائية قادتها الحكومة الأميركية للسكان في عام 2012.

نتائج الدراسة

وتوصل الباحثون الذين درسوا البيانات إلى أن المشاركين الذين يعانون من الربو أو اضطرابات الحساسية الأخرى، مثل حساسية الطعام أو الجلد أو الجهاز التنفسي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغيرهم.

ولفتوا إلى أن أعلى خطر للإصابة بارتفاع الضغط وجد بين المصابين بالربو.

ويعدّ ارتفاع ضغط الدم، بحسب تقارير طبية، من أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب ارتفاع مستويات الكولسترول بالجسم، والسمنة، والسكري، والتدخين.

كذلك، رصدت الدراسة أيضاً وجود مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب التاجية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و57 عاماً والذين يعانون من الحساسية.

ولفت فريق الدراسة إلى أن الربو والحساسية يسببان التهابات بالجسم، وقد تتسبب المستويات العالية من هذه الالتهابات في عديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

إجراء فحوصات دورية

ونصح الباحثون، بناءً على هذه النتائج، بإجراء فحوصات دورية للقلب والأوعية الدموية للأشخاص المصابين بالربو والحساسية.

وقال يانغ جو المؤلف الرئيس للدراسة: “بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات الحساسية، يجب إجراء تقييم روتيني لضغط الدم وفحص روتيني لأمراض القلب التاجية من قبل الأطباء لضمان تقديم العلاجات المبكرة للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلات”.

ومن المتوقع أن تعرض نتائج الدراسة بالتفصيل خلال “المؤتمر الربيعي” لـ”الكلية الأميركية لأمراض القلب” و”الجمعية الكورية لأمراض القلب”، الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل في كيونغجو بكوريا الجنوبية.