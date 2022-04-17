شكرا لقرائتكم خبر عن لمرونة الجلد.. تعرف على كمية الكولاجين التى يجب تناولها يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكولاجين عائلة مهمة من البروتينات، يوفر المرونة في العديد من الأنسجة في الجسم، بما في ذلك الجلد والعظام والعضلات والغضاريف والأمعاء يمكن للجسم تصنيع الكولاجين، ولكن تقل هذه العملية بشكل طبيعي مع تقدم العمر، يمكن لعوامل أخرى، مثل سوء التغذية والتلوث البيئي، أن تقلل من مستويات الكولاجين الطبيعي، وفقًا لما نشره موقع "mindbodygreen".

هل يجب تناول مكملات الكولاجين؟

يعد انخفاض تخليق الكولاجين في الجسم جزءًا طبيعيًا من التقدم في السن، من الممكن الحفاظ على الكولاجين الموجود لديك مع دعم المستويات الطبيعية، يمكن أن تساعد عادات معينة في نمط الحياة، مثل تناول مكملات الكولاجين عالية الجودة، في تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي .

الفوائد الصحية لتناول مكملات الكولاجين

البشرة: تدعم مكملات الكولاجين البشرة عن طريق زيادة كثافة الكولاجين وترطيبها، وهو أمر أساسي لإشراقة صحية، يرتبط تناول الكولاجين للبشرة أيضًا بتحسين مرونة الجلد، ما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة.

الشعر والأظافر: على الرغم من عدم وجود الكولاجين في الشعر والأظافر، فإن الأحماض الأمينية في مكملات الكولاجين يمكن أن تساعد في بناء الكيراتين المكون الرئيسي في الشعر والأظافر.

العضلات: يحتوي الكولاجين على ثمانية من تسعة أحماض أمينية أساسية يحتاجها الجسم، هذا يعني أنه يمكن أن يساعد في دعم كتلة العضلات عندما يقترن بالتمارين المنتظمة والأكل الصحي.

العظام والمفاصل: وفقًا للدراسات السريرية، قد تساعد مكملات الكولاجين في تقليل معدل دوران العظام وتحسين صحة المفاصل وراحتها، هذه التأثيرات مهمة للشيخوخة الصحية ، حيث تحدث التغيرات في كثافة العظام وترهل المفاصل بشكل طبيعي بمرور الوقت.

القناة الهضمية: إذا كنت في مهمة لتحسين صحة الأمعاء، ففكر في تناول الكولاجين، يتكون من الجلايسين والجلوتامين ، وهما من الأحماض الأمينية ذات الإجراءات المضادة للالتهابات المفيدة لصحة الأمعاء، يوفر الجلوتامين الطاقة للخلايا في القناة الهضمية.

ما هي كمية الكولاجين التي يجب أن تأخذها؟

بمجرد اختيار مكمل الكولاجين ، فإن الخطوة التالية هي تحديد المقدار الذي يجب تناوله كل يوم، فيما يلي تفصيل لأفضل جرعة كولاجين بناءً على الفوائد الصحية المختلفة والتي تتمثل أساسًا في مقدار الكولاجين الذي تحتاج إلى الوصول إليه يوميًا للحصول على النتائج التي تبحث عنها:

الجلد: 2.5 إلى 10 جرام يوميًا

العظام: 5 جرام في اليوم

المفاصل: 2.5 إلى 5 جرام يوميًا

العضلات: 15 إلى 20 جرامًا يوميًا