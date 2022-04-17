كيف تتعرف على التهاب الحلق الناتج عن فيروس كورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يشير التهاب الحلق إلى أمراض مختلفة، من نزلات البرد إلى الأنفلونزا، إنه أيضًا أحد الأعراض العديدة المحتملة لكورونا، وبحسب تطبيق دراسة الأعراض ZOE في المملكة المتحدة فإن التهاب الحلق هو أحد الأعراض الرئيسية لمتغير أوميكرون إلى جانب الصداع وسيلان الأنف والعطس والتعب، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية معرفة التهاب الحلق الناتج عن فيروس كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو التهاب الحلق الناتج عن فيروس كورونا؟

لا يوجد دليلاً أن التهاب الحلق الناتج عن كورونا مختلفًا عن التهاب الحلق الناجم عن أمراض أخرى، ومع ذلك ، فإن التهاب الحلق عادة ما يكون جافًا ومؤلماً وخدشًا وقد يشعر المرء بسمك في الحلق، خاصةً عندما يحاول ابتلاع شيء ما. وقد يكون مصحوبًا أيضًا باحمرار والتهاب في مؤخرة الحلق، مما قد يسبب ضيقًا وانزعاجًا.

هل هو فيروس كورونا أم أنفلونزا؟

فيروس كورونا والإنفلونزا فيروسات الجهاز التنفسي التي لها تأثير مماثل إلى حد ما على الجسم ، مما يؤدي إلى أعراض مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس وغير ذلك.

قد تختلف في درجة مخاطرها وشدتها ولكنها تنتقل من خلال قطرات الهباء الجوي أو جزيئات الفيروس الأصغر ، مسببة التهابات في المسار التنفسي إما مباشرة عن طريق الاتصال أو من خلال الأسطح الملوثة.

تتمثل إحدى طرق التفريق بين كورونا والأنفلونزا في ملاحظة مدى فاعلية انتشارهما من شخص إلى آخر، ويعتقد الخبراء أن فيروس كورونا ينتشر بسهولة أكبر وبسرعة أكبر من الأنفلونزا ويسبب أمراضًا أكثر خطورة لدى بعض الأشخاص.

بصرف النظر عن ذلك، في حين قد تتداخل بعض أعراض الأنفلونزا و كورونا ، إلا أن هناك بعض الأعراض مثل ضيق التنفس وفقدان حاسة الشم أو التذوق التي تعمل كمميزات أولية. يمكن أن تحدث مع عدوى كورونا ، ولكن ليس في حالة الإصابة بعدوى الأنفلونزا.

وبالمثل ، فإن الصداع والغثيان أقل انتشارًا في كورونا ، ولكنها أعراض كلاسيكية للأنفلونزا.

وفقًا لدراسة استقصائية ومقارنة بالأعراض الأخرى ، فإن التهاب الحلق ظهر مبكرًا، مما يعني أنه يحدث قبل معظم الأعراض البارزة للفيروس نظرًا لاستنشاق فيروسات الجهاز التنفسي ، مما يعني أنها تدخل عن طريق الأنف والحلق ، فمن المنطقي فقط أن يؤثر الفيروس على الجهاز التنفسي العلوي أولاً.

وبحسب تطبيق ZOE الأعراض أيضًا أن التهاب الحلق يمثل علامة "مبكرة" على كورونا، حيث يعاني المرضى المصابون "عادة" من هذه الأعراض في الأسبوع الأول من المرض ويمكن أن يتحسنوا "بسرعة كبيرة".

وقال المسؤولون: "إن الوضع أسوأ في اليوم الأول من الإصابة ولكنه يتحسن في كل يوم تالي".

وقال مستخدمو التطبيق إن التهاب الحلق الناتج عن فيروس كورونا المستجد يشبه أيضًا التهاب الحلق الذي عانوا منه من نزلة برد من التهاب الحنجرة الأعراض ليست شديدة للغاية ، لكنها "خفيفة نسبيًا".

ما هي مدة استمرار التهاب الحلق بسبب فيروس كورونا؟

وفقًا لتطبيق دراسة الأعراض ، فإن التهاب الحلق الناجم عن كورونا عادة ما يستمر لمدة لا تزيد عن خمسة أيام. ومع ذلك ، اشتكى البعض من تجربة الأعراض لمدة تصل إلى أسبوع.

يعتقد الخبراء أنه إذا استمرت الأعراض لفترة أطول من أسبوع ، فقد تكون علامة على شيء أكثر خطورة مثل العدوى البكتيرية وفي مثل هذا السيناريو ، ينصح الخبراء بالاتصال بالطبيب لتلقي العلاج.

أعراض أخرى لكورونا يجب الانتباه إليها

بصرف النظر عن التهاب الحلق ، تشمل الأعراض الشائعة لكورونا ما يلي:

حمى أو قشعريرة

سعال

إعياء

آلام في العضلات أو الجسم

صداع

فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

احتقان أو سيلان الأنف

الغثيان أو القيء

إسهال