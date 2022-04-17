شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتغلب على الشعور بالنعاس والنوم طوال الوقت في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تشعر بالإرهاق والنعاس في كثير من الأحيان في الصيف، ويمكن أن يكون ذلك راجعا إلى أسباب مختلفة منها ارتفاع درجة الحرارة الذى قد يستنزف طاقتنا ويؤثر على أجسامنا وإنتاجيتنا، إذا كنت تشعر أيضًا بالنوم هذه الأيام، فأنت لست وحدك، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك وكيفية التخلص من الشعور بالنعاس في الصيف.. اقرأ السطور التالية.

لماذا نشعر بالنعاس في الصيف؟

بحسب موقع "health"، خلال الأيام المشمسة، يتأثر ظهور الميلاتونين بسبب طول النهار، وتكون الأيام أطول وحتى مدة ضوء الشمس أطول بكثير، وهذا ما يجعلك تنام أكثر خلال الصيف.

علاوة على ذلك ، عندما تكون في الخارج في الشمس ، يعمل جسمك بجد للحفاظ على برودة جسمك ، والحفاظ على درجة الحرارة الداخلية يمكن أن يجعلك هذا العمل الشاق أيضًا تشعر بالخمول والنعاس.

اتبع هذه النصائح الثمانية لتجنب الشعور بالنعاس في الصيف1. اتبع روتين نوم سليم

إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم، فأنت بحاجة إلى النوم في وقت مبكر من الليل، والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع يمكن أن يساعدك القيام بذلك على تجنب الشعور بالنعاس في اليوم التالي.

2. حافظ على رطوبتك

تعتبر المعاناة من الإرهاق علامة شائعة للجفاف في فصل الصيف والشعور بالتعب وانخفاض الطاقة يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس لذا ، ليست الحرارة ، بل الجفاف هو ما يجعلك تشعر بالنعاس للوقاية من الإصابة بالجفاف ، اشرب كمية كافية من الماء واشعر بالحيوية طوال اليوم.

3. تجنب الوجبات الثقيلة

نحن فقط نحب الذهاب إلى الفراش بعد تناول وجبة ثقيلة ومع ذلك ، إذا كنت تشعر بالنعاس الشديد، فإن الوجبات الكبيرة والثقيلة هي المسؤولة عن ذلك يجعلك تنام أثناء النهار لأن طعامك قد يكون غنيًا بالبروتينات والكربوهيدرات.

4. المشروبات المنعشة

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين وللحفاظ على الطاقة والانتعاش ، مع شرب الماء ، اشرب المشروبات المنعشة مثل اللبن والليمون سوف يقاومون الخمول والتعب مع اختيار كمية أقل من السكر والمزيد من المعادن الطبيعية.

5. تمرن كل يوم

إذا فشلت في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، فأنت تفعل كل شيء بشكل خاطئ يمكن تحقيق رغبتك في الحفاظ على لياقتك من خلال ممارسة الرياضة.

مع التمرين ، ستكون قادرًا على أن تصبح نشطًا وتجنب النعاس أثناء النهار أو التعب الصباح الباكر هو أفضل وقت لممارسة الرياضة للبقاء منتعشًا طوال اليوم يمكنك الذهاب للجري / المشي عندما لا يكون الجو حارًا جدًا.

6. افحص ضغط الدم

يمكن أن يجعلك انخفاض ضغط الدم تشعر بالنعاس في بعض الأحيان عندما يكون الجو دافئًا ، يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى التعب والإرهاق ، مما قد يجبر جسمك على معاناة البقاء مستيقظًا.

7. التزم بنظام غذائي متوازن

اختر الفواكه والخضروات الموسمية حتى لا تشعر بالخمول أو الكسل، تجنب تناول الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والدهنية والمعلبة.

8. الحد من التعرض لأشعة الشمس

من الصعب جدًا أن تظل مستيقظًا عندما تكون الشمس عالية، لأن الحرارة يمكن أن تستنزف طاقتنا يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى الجفاف مما يزيد من الخمول والإرهاق ، مما يجعلك تشعر بالنعاس لذا قلل من تعرضك لأشعة الشمس.

اتبع هذه النصائح الخاصة لتحسين النوم:

* تجنب شرب المشروبات المحتوية على الكافيين بعد الساعة 6 مساءً.

* قم بتمرين خفيف مثل المشي قبل العشاء.

* الذهاب للنوم بعد ساعتين من العشاء لتجنب ارتجاع المريء.

* تجنب الأنشطة مثل القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو الهاتف المحمول بعد الخلود إلى النوم.

* تجنب التوتر.

* مارس تمارين الاسترخاء مثل اليوجا وتمارين التنفس واسترخاء العضلات التدريجي وتقنيات الاسترخاء الأخرى إذا كنت تكافح من أجل النوم بسبب التعب.