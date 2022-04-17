6 أسباب تجعل أنواع التوت المختلفة من أهم الأطعمة على الإطلاق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2022 6:26 مساءً

تعتبر أنواع التوت المختلفة من أكثر الأطعمة فائدة وصحة للجسم.فهي لذيذة، مغذية،وتزوّد الجسم بعدد من المنافع الصحية.

وفي ما يلي نستعرض الأسباب التي تحث على ادخال التوت في النظام الغذائي.

مخزّنة بمضادات الأكسدة

تحتوي أنواع التوت على مواد مضادة للأكسدة التي تساهم في جعل الشوارد الحرة تحت السيطرة.

والشوارد الحرة هي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تؤذي الخلايا عندما ترتفع أعدادها.

وأثبتت احدى الدراسات أن blueberries و blackberries وraspberries لديها اعلى مستويات مضادات الأكسدة.

تحسين مستويات السكر في الدم

تستطيع أنواع التوت أن تحسن مستوى السكر في الدم ومستويات الأنسولين.

وأظهرت بعض الدراسات أن التوت قد يحمي الخلايا من مستويات مرتفعة من السكر في الدم.

وهذه الآثار تحصل عند الأشخاص الأصحاء والذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

غنية بالألياف

يعد التوت مصدرا مهما للألياف بما فيها الالياف القابلة للذوبان. وأظهرت الدراسات أن استهلاك الألياف القابلة للذوبان يبطئ حركة الطعام في الجهاز الهضمي، ما يودي الى تخفيف الشعور بالجوع وزيادة الاحساس بالشبع.

بالاضافة الى ذلك، تساعد الألياف على تخفيف عدد السعرات الحرارية التي نمتصها من الوجبات المختلطة. وأظهرت احدى الدراسات أن مضاعفة كمية الألياف قد يجعل المرء يمتص ١٣٠ سعرة حرارية أقل.

المساعدة في محاربة الالتهابات

يتميز التوت بخصائص مضادة للالتهابات. وتعد الالتهابات ردة فعل الجسم الطبيعية ضد الاصابات.

ويعتقد أن انواعا من الالتهابات المزمنة تودي الى امراض مثل السكري وأمراض القلب والسمنة .

المساعدة في الوقاية من السرطان

تساهم أنواع عديدة من مضادات الأكسدة الموجودة في التوت في تخفيف مخاطر الاصابة بالسرطان.

في هذا الشأن، أشارت العديد من الدراسات التي أجريت على الانسان والحيوان الى ان انواع التوت المختلفة يمكنها ان تحمي من الاصابة بسرطان المريء والفم والصدر والقولون.

كذلك وجدت احدى الدراسات أن كل انواع الفراولة لديها تأثيرات قوية ووقائية على خلايا الكبد السرطانية.