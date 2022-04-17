عليك بها.. 5 أطعمة تحميك من تصلب الشرايين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2022 5:28 مساءً

قد لا تظهر أعراض تصلب الشرايين حتى يكاد الشريان أن يغلق أو حتى تصاب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، يحدث تصلب الشرايين، عندما تتراكم الدهون والكوليسترول على جدار الشرايين، فتصبح سميكة ومتيبسة، مما يؤدي لضيق الشرايين.

وبمرور الوقت، قد تنسد الشرايين وتحدث جلطات دموية وأزمات قلبية، ولذلك ينصح الأطباء دوماً بتجنب الأطعمة الدهنية وممارسة الرياضية.

وبالنسبة للبعض قد تكون الرياضة شاقة يصعب الالتزام بها، وخاصةً للمرضى في شهر رمضان، لذلك نطرح لكم البديل.

ويرصد موقع “هيلث لاين” الأمريكي في التقرير التالي، أطعمة صحية يمكنها أن تقي الجسم من خطر تصلب الشرايين والإصابة بسكتة قلبية.

1- السلمون

يحتوي السلمون على دهون صحية، من شأنها خفض نسبة الكوليسترول في الجسم، ومن الممكن تناول سمك الماكريل أيضاً والتونة لأن بهما نفس المزايا الصحية.

2- عصير البرتقال

عصير البرتقال من المشروبات الصحية التي ينساها الناس في رمضان، ويصلح كعصير شهي يقدم قبل وجبة الإفطار، لأن له خصائص مضادة للأكسدة تقي الجسم من تصلب الشرايين، كما يحتوي على فيتامين سي المهم لنضارة البشرة.

3- المكسرات

تحتوي المكسرات على فيتامين أوميجا 3، الذي يقوي الذاكرة، كما تخفض نسبة الكوليسترول، وينصح بالأخص بتناول اللوز وثمرة الجوز (عين الجمل).

4- ثمرة التين الكاكي (كاكا)

هذه الثمرة غنية بالألياف والمواد المغذية وتساعد كذلك في خفض نسبة الكوليسترول، إضافةً إلى مذاقها الشهي والمحبب.

5- السبانخ

تمتلك السبانخ فوائد متعددة منها خفض نسبة السكر في الدم، وبها جرعة عالية من الحديد، كذلك فإنها غنية بحمض الفوليك وأملاح البوتاسيوم، مما يقلل من خطر الإصابة بسكتة قلبية أو تمزق في عضلة القلب.