شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية اختبار تحمل الجلوكوز لتشخيص مرض السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار تحمل الجلوكوز الفموي أو تحليل (OGTT) هو المعيار الذهبي لتشخيص مرض السكري من النوع الثانى، ولا يزال يستخدم بشكل شائع أثناء الحمل لتشخيص سكري الحمل، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء اختبار تحمل الجلوكوز، بحسب موقع medicinenet.

من خلال اختبار تحمل الجلوكوز الفموي، يصوم الشخص طوال الليل (8 ساعات على الأقل ، ولكن ليس أكثر من 16 ساعة) في صباح اليوم التالي، يتم اختبار الجلوكوز.

بعد هذا الاختبار ، يتلقى الشخص جرعة من الجلوكوز عن طريق الفم (تعتمد الجرعة على مدة الاختبار).

هناك عدة طرق يستخدمها الأطباء لإجراء هذا الاختبارعادة ، يكون الجلوكوز في سائل حلو المذاق يشربه الشخص ويتم أخذ عينات الدم حتى أربع مرات في نقاط زمنية مختلفة بعد تناول السكر لقياس نسبة الجلوكوز في الدم.

ما مدى موثوقية اختبار تحمل الجلوكوز؟

لكي يعطي اختبار تحمل الجلوكوز نتائج موثوقة، يجب أن يكون الشخص بصحة جيدة (لا يعاني من أي أمراض أخرى ، ولا حتى نزلات البرد).

أيضًا ، يجب أن يكون الشخص نشطًا بشكل طبيعي (ليس مستلقيًا، على سبيل المثال ، كمريض في المستشفى) ويجب ألا يتناول الأدوية التي يمكن أن تؤثر على نسبة الجلوكوز في الدم.

استعدادًا لاختبار تحمل الجلوكوز الفموي، يجب أن يأكل الشخص ويشرب كالمعتاد.

في صباح يوم الاختبار ، يجب على الشخص عدم التدخين أو تناول الكافيين.

ماذا يقيس اختبار تحمل الجلوكوز؟

يقيس اختبار تحمل الجلوكوز الفموي الكلاسيكي مستويات الجلوكوز في الدم خمس مرات على مدار ثلاث ساعات.

يقوم بعض الأطباء ببساطة بأخذ عينة دم أساسية تليها عينة بعد ساعتين من شرب محلول الجلوكوز.

في الشخص غير المصاب بالسكري ، ترتفع مستويات الجلوكوز ثم تنخفض بسرعة.

في شخص مصاب بداء السكري ، ترتفع مستويات الجلوكوز أعلى من المعتاد وتفشل في التراجع بسرعة.

الأشخاص الذين تتراوح مستويات الجلوكوز بين المستويات الطبيعية والسكري لديهم ما يسمى بضعف تحمل الجلوكوز (IGT).

الأشخاص الذين يعانون من ضعف تحمل الجلوكوز لا يعانون من مرض السكري.

قد يساعد فقدان الوزن وممارسة الرياضة الأشخاص الذين يعانون من ضعف في تحمل الجلوكوز على إعادة مستويات الجلوكوز لديهم إلى المستوى الطبيعي.

بالإضافة إلى ذلك ، يدعو بعض الأطباء إلى استخدام الأدوية للمساعدة في منع / تأخير ظهور مرض السكري الصريح.

أظهرت الدراسات أن ضعف تحمل الجلوكوز بحد ذاته قد يكون عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.