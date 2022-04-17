شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك صحى فى رمضان.. طاجن بامية باللحمة وسلطة خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الكثيرون على تناول طعام صحى فى فطار وسحور رمضان وذلك لتقوية الجسم وتعزيز صحته ووقايته من الأمراض والفيروسات، لذلك يقدم الخليج 365 فطار صحى فى رمضان مكون من طاجن بامية باللحمة وطبق سلطة خضراء.

وحسب ما ذكره موقع webmed ، فإن البامية واحدة من أهم الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية ، كما انها تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض .

تناول البامية يساعد ايضا على الوقاية من الأورام السرطانية وذلك لاحتوائها على الليكتين المقاوم للسرطان، كما أن تناول البامية فى رمضان يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمى.

بالإضافة إلى أن اللحمة تحتوى على نسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتقوى العضلات والمفاصل وتعزز المناعة.

وينصح مع طاجن البامية باللحمة بتناول طبق سلطة خضراء تحتوى على الطماطم والخيار والكابوتشا والجرجير والجزر والبصل وغيرها من الخضروات حسب الرغبة فجميعها تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعزز صحة الجسم والبشرة والشعر.