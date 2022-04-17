علاقة بين الليزر وإنقاص الوزن.. هذه التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 8 دقائق

لإنقاص الوزن، في بعض الأحيان لا تكون الحميات الغذائية وممارسة التدريبات الرياضة كافية، ما يضطر البعض إلى اللجوء إلى جراحات مختلفة، مثل زرع بالونات طبية داخل المعدة أو إنقاص حجمها جراحياً، لتقليل الإحساس بالجوع وتعزيز الشعور بالامتلاء بعد تناول وجبات ضئيلة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفي الولايات المتحدة، ابتكر فريق من الباحثين وسيلة جديدة لعلاج مشكلة زيادة الوزن، تعتمد على زرع جهاز طبي داخل المعدة يقتل الخلايا التي تفرز هرمون الجريلين الذي يسبب الشعور بالجوع، عند تعريضه لأشعة الليزر.

وفي عام 2019، ابتكر فريق بحثي من الجمعية الكيميائية الأميركية جهازاً أطلقوا عليه اسم “جهاز تحفيز الشعور بالامتلاء داخل المعدة”، ويتم زرع هذا الجهاز عن طريق التخدير الموضعي داخل المعدة، ويتكون من دعامة تثبت على الجزء السفلي من المريء، وأسطوانة توضع عند مدخل المعدة، وتحتوي على فجوة تسمح بمرور الطعام. وأثبتت التجارب أن هذا الاختراع يحفز الشعور بالامتلاء عن طريق تقليل كمية الجريلين التي تفرز داخل المعدة، ولكن بعد فترة تبين أن هذا الجهاز له مضاعفات جانبية تتعلق بالارتجاع الحمضي داخل المعدة.

ومن أجل علاج هذه المشكلة، قام الفريق البحثي مؤخراً بتغليف القرص الذي يزرع في المريء بمركب كيميائي يمكن في حالة تعرضه لأشعة الليزر أن يفرز نوعية من الأوكسجين المشحون كهربائياً بحيث يقتل الخلايا التي تفرز الجريلين، ثم يمكن بعد ذلك إزالة الجهاز من داخل المعدة لتجنب أي أعراض جانبية قد تحدث في حالة استمرار وجوده.

وأفاد الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» بأن تجربة هذه التقنية الجديدة على الخنازير أثبتت أن الجهاز الجديد يقلل من كمية هرمون الجريلين داخل المعدة، بل ووزن الخنازير بواقع النصف خلال أسبوع واحد، وإن كان الوزن يعود إلى معدلاته تدريجياً خلال الأسابيع التالية في حالة عدم تكرار العلاج بأشعة الليزر.

ويؤكد الباحثون أن التقنية الجديدة يمكن أن تفتح الباب على مصراعيه أمام ابتكار وسائل علاجية جديدة لعلاج مشكلة السمنة دون الحاجة للجراحات باختلاف أنواعها.