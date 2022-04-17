احذرها.. أغذية تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

يحتاج الجسم إلى قدر معين من الكوليسترول ليعمل بشكل صحيح، لكنه ينتج كل ما يحتاج إليه. ينتقل الكوليسترول عبر الجسم بالبروتينات الدهنية، وهي بروتينات قابلة للذوبان تنقل الدهون عبر الجسم.

والكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم، يحتاجها الجسم لبناء خلايا صحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها في الإصابة بالنوبة القلبية.

وقالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، إن بعض العوامل تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ألا وهي: السِمنة والتدخين وقلة الحركة والتغذية غير الصحية، التي تتمثل في الإفراط في تناول السكر واللحوم الدهنية والبيض.

وحذرت الغرفة من أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

ولمواجهة هذه المخاطر ينبغي ضبط مستوى الكوليسترول في الدم من خلال إنقاص الوزن واتباع نظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة مع تناول السكر والدهون باعتدال، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين.

وأشارت الغرفة إلى أن الأدوية المعروفة باسم “الستاتين” تساعد على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم.

العلامات والأعراض:

لا توجد أعراض ملحوظة لارتفاع الكوليسترول في الدم، إلا أن اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف ما إذا كان لديك ارتفاع في معدلات الكوليسترول. إذا لم تكن نتائج الاختبار الخاصة بك ضمن النطاقات المرغوب فيها، فقد يؤكد الطبيب على إجراء اختبارات منتظمة. إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع الكوليسترول في الدم أو أمراض القلب أو عوامل الخطر الأخرى، مثل التدخين أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فقد يطلب منك طبيبك إجراء الاختبارات بشكل متكرر.